Végre boldog vagyok, miért bántanak érte?

Az életünk folyamán folyamatosan pozitív és negatív hatásoknak vagyunk kitéve, amelyek sokszor fenekestül felforgathatják a hétköznapjainkat. Természetesen ha minden egyes kívánságunk teljesülne, akkor nem lennének boldogtalan emberek, a mosoly letelepedne az arcunkra, szárnyaink pedig olyan messze repítenének minket, ahol talán még álmainkban sem jártunk.

Bizonyára akadnak olyanok, akik még nem csodálhatták meg a felhőkön ülve az égboltot, aki azonban volt már szerelmes, az tudja, hogy milyen hátradőlni a pihe-puha fellegeken. Azok a mély érzések leírhatatlanok, amelyeket akkor kapunk az élettől, amikor szerelembe esünk.

Nem tudunk másra koncentrálni, csak az a bizonyos személy érdekel, családtagjaink, barátaink háttérbe szorulnak, mi pedig nem tudjuk eldönteni, talán nem is akarjuk, hogy mi is lenne a helyes út. Sárándi Andrea pszichológus is úgy véli, hogy a szerelem nagy hatással van a kapcsolatainkra, formálhatja is azokat, de ha ügyelünk a részletekre, akkor nem boríthatja fel az felépített életünket.

Egyensúly megtalálása

– Jó esetben a szerelem jobbá is teheti a kapcsolatokat, a szülők megnyugodhatnak, hogy jó partner mellett van a gyermekük, a barátok is örülhetnek, ha egy új, szimpatikus ember kerül be a csapatba. De sokszor nem zökkenőmentes az út, gyakori az, hogy a szülőknek valami miatt nem tetszik a választott partner, mást képzeltek el a gyermeküknek.

Olyan élethelyzet is kialakulhat, amikor a barátok mellőzve érzik magukat, esetleg a szingli barátnők nehezen tudnak megküzdeni a megváltozott helyzettel, vagy a férfi barátai azzal, hogy kevésbé kapható az illető a bulizásra, közös sportra, hiszen van valaki, aki fontos lett neki – fogalmazott a pszichológus.

Megszűnik a világ

Amikor megtaláljuk az általunk vélt igazit, akkor kissé megszűnik a világ, legalábbis a benne lévő emberek, számunkra egyetlen személy számít, szívünk választottja. Nehezen tudjuk megtartani az egyensúlyt, az érzelmek viharában nem vezethetünk noteszt, hogy mikor kivel kellene lennünk, az elmúlt napokban kire hány órát szántunk, önmagunk megerőszakolása ebben az esetben sem célravezető.

Amikor szerelembe esünk, az olyan, mintha ködben lennénk, nem látunk messzebbre, mint saját magunk és a kedvesünk.”

A többi egyszerűen nem látszódik. Intenzívek az érzelmek, elárasztanak, szinte elzsibbadunk tőle, nagyon nehéz ilyenkor, ebben az első intenzív szakaszban másra is koncentrálni.

Felfokozott érzelmek

Az időnk nagy részét a szerelmünkkel szeretnénk tölteni, és ha nincs velünk, akkor is ő tölti ki a gondolatainkat. Ehhez járul hozzá napjainkban az online kapcsolattartás, hogy ha nem vagyunk együtt, akkor is együtt vagyunk az online térben – fűzte hozzá Sárándi Andrea.

Sárándi Andrea pszichológus

A szakember is úgy gondolja, hogy barátként empatikusnak kell maradnunk, de persze nem kell feladni minden elvárásunkat, szükségletünket a másik fél felé. Lehet finoman jeleznünk, hogy szeretnénk vele időt tölteni, nyitottnak, elérhetőnek kell maradnunk. Megsértődni, bezárkózni nem érdemes, hiszen fordulhat a kocka, nekünk is elérkezhet majd a nagy szerelem az életünkbe, amikor jól fog esni, hogy mellettünk is ott áll a barátunk. A szerelem a világ legcsodálatosabb érzése, ezért azoknak az embereknek, akik fontosak számunkra, nyugodtan beszélhetünk érzelmeinkről, jelenlegi helyzetünkről.

Választott család

Engedjük, hogy a barátaink is kimondják, ami az ő szívüket nyomja. Attól, hogy megértjük, elfogadjuk az ő nézőpontjukat, még nem kell aszerint is cselekednünk.”

De ha beleérzünk az ő helyzetükbe, ha tudunk egy kicsit empatikusak lenni ebben a felfokozott érzelmi szituációban is, akkor apránként tudnak közeledni egymáshoz az elvárások, és pici kompromisszumokkal fenn tudjuk tartani a barátságot. Hiszen, ami fontos volt a szerelem előtt, újra fontossá válhat, ha a rózsaszín köd elmúlik. Felnőtt korban a barátságok sokszor legalább olyan fontosak, mint a rokonok, mondhatjuk azt is, hogy az igazán jó barátaink a választott családunk – tette hozzá végezetül a szakember.

Nem mindig könnyű jó barátnak lenni

Sárándi Andrea szerint nem csak a szerelem, hanem más helyzetek is lehetnek az életben, amikor beszűkül a figyelmünk. Ilyen egy komoly betegség, egy haláleset a családban, egy olyan anyagi megzuhanás, amikor a létfenntartás a legfontosabb. Ilyenkor is sérülhet a kapcsolattartás a barátokkal, és fontos erre rálátni, hogy ha kikecmergünk, legyen mellettünk valaki. Azt mondják, hogy a jó barát a bajban is barát, de én azt látom, hogy az örömben, mások boldogságában sokszor még nehezebb barátnak maradni, az irigység nagyon gyakori és jellemző érzés a mai embernél. Ha mégis mellettünk maradnak a barátaink, becsüljük meg őket. Érdemes kicsit előre gondolkodni, elhinni, amit „a bölcsek” mondanak, hogy a rózsaszín köd fel fog szállni, jó esetben átadja a helyét egy nyugodtabb, meghittebb elköteleződésnek.

– Nagy Emese –

A gyermek és az élet sötét oldala - Mit cselekedjen a szülő? Debrecen - „A szülők őszintesége nagyon fontos, fel kell a gyermek előtt is vállalni egyes élethelyzeteket.” Szülőként szeretnénk meghagyni gyermekeinknek azt a mesebeli világot, amit ők a kezdetektől fogva elképzelnek maguk körül. Felnőttként már tudjuk, hogy nem minden lehet cukormázból, valami... Tovább a cikkhez

Nem felelsz meg a párod szüleinek? Debrecen - „Egy kapcsolatban nem kell feladni magunkat azért, hogy másoknak megfeleljünk.” Soha nem könnyű a párkeresés, sokszor álmokat kergetünk, elképzelünk magunk mellé olyasvalakit, aki lehet nem is létezik. Amikor találkozunk egy olyan emberrel, aki megfelel az elvárásainknak, el tudjuk vel... Tovább a cikkhez

A sorsfordító döntések kapujában Debrecen - A válások száma a 40-50 éves korosztályban ugrásszerűen megnő, és az elhidegülés csak az egyik ok. A válás is egyfajta gyászfolyamat, hiszen a feleknek el kell engedniük a múltjuk egy részét, mivel csak akkor tudnak új életet kezdeni. Meg kell barátkozni az eddig ismeretlen élethelyzet... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA