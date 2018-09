Végleg bezárt a Jerikó tüdőszűrő

Két évvel ezelőtt, 2016 szeptember 23-án bezárt Debrecenben, a Jerikó utcai tüdőszűrő állomás. A fenntartó Kenézy Gyula Kórház akkor azt közölte a felettes ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, hogy a gép meghibásodása miatt szüneteltetik a szolgáltatást.

A közelmúltban a Jerikó utca 21 számnál jártunk és azt láttuk, hogy azóta sem nyitott ki az intézmény. A kiskapura kitett papír szerint a tüdőszűrést a Bethlen utcai rendelőintézetben végzik.

Nem kötelező a tüdőszűrés

Erre megkerestük a Debreceni Egyetem sajtóosztályát, akik azt közölték, hogy Magyarországon 2014-ben megszűnt a lakosság 30 év feletti korcsoportjára vonatkozó, általánosan kötelező, TBC (tuberkulózis) felderítésére szolgáló tüdőszűrés. Így az utóbbi években megváltozott a vizsgálat funkciója. Jelenleg elsősorban foglalkozás-egészségügyi célból, illetve más betegségek diagnosztizálásra végeznek tüdőszűrést.

Korszerű, digitális eszközökkel

A Jerikó utcai intézményben használt, elavult berendezés az új feladatok ellátására már nem volt alkalmas, ezért az ottani tüdőszűrő állomáson már nem végeznek ilyen vizsgálatot.

A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Bartók Béla úti telephelyén és a Bethlen utcai járóbeteg központban viszont zavartalan és folyamatos a tüdőszűrés, naponta összesen mintegy 200 vizsgálatot végeznek. Ezek több mint 80 százaléka foglalkozás-egészségügyi szűrés. A digitális mellkasfelvételt a legmodernebb eszközökkel készítik, amelyek minden elváltozás kimutatására alkalmasak.

A Jerikó utcai egykori tüdőszűrő állomás épülete most már nem marad sokáig üresen. A tervek szerint arra bővítik a szomszédos Kenézy Emlőcentrumot. A szükséges eszközök beszerzése zajlik”

– írta a Debreceni Egyetem sajtóosztálya.

Népbetegségnek számított

Magyarországon a múlt század elején még a halálesetek egynegyedéért volt felelős a tüdőgümőkór, amelyet éppen ezért Morbus hungaricus névvel is illettek. A tüdőszűrés akkoriban elkezdett bevezetése igen komoly előrelépésnek számított a betegség elleni harcban, mivel a kór egyik jellegzetessége, hogy sokáig teljesen tünetmentesen zajlik.

A második világháború után az országot behálózó tüdőgondozó hálózatot hoztak létre, a tbc elleni hatásos gyógyszereket fedeztek fel és ma már szinte mindenki megkapja a kór elleni védőoltást.

Az 1960-as években jelentősen kiterjesztették azok körét akiknek kötelező volt megjelenni a tüdőszűréseken. Akkoriban évente csaknem 10 ezer új beteget fedeztek fel. Az elmúlt húsz évben jelentősen javult a tbc helyzet. Ma hazánkban 20-35 fertőzött személy jut 100 ezer lakosra.

A tüdőtuberkulózis terjedése

A tüdőtuberkulózis kórokozója elsősorban cseppfertőzéssel terjed, azaz a fertőzött személy terjeszti azt köhögésével, tüsszentésével, nyálával, vagy beszéd közben. Ezen kívül a fertőzött tárgyak is veszélyesek lehetnek, de a szoptató anya is átadhatja gyermekének, mint ahogy szervátültetéssel, fertőzött ételekkel és szexuális úton is terjedhet.

– Orosz Csaba –

