„Végigfotóztam apám életének utolsó 17 napját”

A diagnózistól a halál beálltáig mindössze két hónap telt el, Josh Neufeldnek ennyi ideje volt felkészülni, hogy elbúcsúzzon az édesapjától. A sors kegyetlen fintora, hogy egy családi összejövetel apropóján, haldokló nagybátyja őszinte szavait hallgatva, épp közvetlenül édesapja távozása előtt határozta el, hogy új fotóprojektbe kezd, amelyen keresztül a végzetes betegségek és a halál körüli félelemszagú csendet kívánja megtörni.

Apám mindig is a mentorom, a tanárom volt, életem során sokszor kértem tőle útmutatást. Minthogy mindig fontos volt a véleménye, most is hozzá fordultam, alaposan kielemeztük az ötletet. Végül ő nevezte el a projektet: Találkozás a halandósággal”