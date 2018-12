Végigdobolták, énekelték Pocsaj utcáit

Az utcán végigvonuló kolindálók – akik fiatal román férfiakból állnak, és a kántálási szokásokat elevenítik fel – a görögkatolikus templomba érkeztek műsorukat előadni.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

A kántálók előtt még a Kikelet és a Mesevár óvoda gyermekei is szerepeltek karácsonyi műsor-összeállítással, a nyugdíjas klub énekekkel. Az általános iskola énekkarának tagjai is Györki Adina tanárnő felkészítésével adventi énekeket adtak elő román nyelven. A kántáló férfiak román karácsonyi dalokat énekeltek, majd a templom előtt eljárták táncukat is.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

A Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megtartott hagyományőrző műsorok után hangos dobszóval, énekszóval végigvonultak az utcákon a napközi ebédlőjéhez, ahol vacsorával kínálták őket.

– Nagyné Kelemen Mónika –

