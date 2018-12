Végig hitte, hogy jók lesznek

Mint ismert, a hetedik helyen zárta a franciaországi kontinensviadalt a magyar női kézilabda-válogatott. Lányaink hat mérkőzésből négyet megnyerve (Horvátország, Spanyolország, Németország, Románia) felülmúlták a várakozásokat. Bár a felkészüléskor akadtak kérdőjelek az együttessel kapcsolatban, Kovács Anna, a DVSC Schaeffler jobbátlövője hitt benne, hogy sikeresek lesznek az Európa-bajnokságon.

Szép lehet a jövő

– Annak ellenére, hogy több, a belső védő posztján szóba jöhető játékos is kiesett a szezonban, nagyon bizakodó voltam a torna előtt. Hittem a lányokban és az elvégzett munkában, szerencsére nem is okoztunk csalódást. Ha a végeredményt talán nem is, azt mindenképp sikernek könyvelhetjük el, hogy hat mérkőzésből négyet megnyertünk, méghozzá – Horvátország kivételével – előzetesen nálunk többre taksált együttesek ellen, borítva ezzel a papírformát. Bár utólag felesleges azon gondolkodni, mi lett volna ha más a sorsolás, természetesen mi is beszélgettünk arról: másképp alakul minden, ha mondjuk, döntetlenezünk a tulipánosokkal, vagy ha éppen csak öt góllal kapunk ki a norvégoktól. Azért ebben a gondolatmenetben rendkívül sok „ha” szerepel, úgyhogy én inkább annak örülök, hogy rajtunk kívül a szurkolók is elégedettek voltak a szereplésünkkel.

Megmutattuk, hogy a magyar együttest nem lehet leírni, és ha együtt marad ez a csapat, bízom benne: még szebb évek köszönthetnek ránk válogatott szinten”

– tekintett már előre a 27 éves, válogatott kézilabdázó.

Remek statisztikák

Kovács Anna a tornán majdnem 184 percet játszott, két mutatóban is a legjobb magyar lett, s az egész mezőnyt tekintve három kategóriában a top 20-ban zárta az Európa-bajnokságot. Az Eb góllövőlistáján a középdöntő után 23 találattal a 20. helyen állt, ezzel Schatzl Nadine-nal holtversenyben a második legjobb magyar lett. A legtöbb asszisztot jegyző játékosok versenyében 19 gólpasszal a 15., ezzel Kovacsics Anikóval holtversenyben itt is a legjobb magyar. A kanadai táblázaton (gól+gólpassz) 42 ponttal a 14. helyen zárt a debreceni jobbátlövő (23+19) az ugyancsak 42 pontos Háfra Noémivel (27+15) holtversenyben.

Kazai a szobatárs

– Büszke vagyok arra, hogy aránylag sok gólpasszt adtam, mert egy jó előkészítés is legalább annyit ér, mint maga a találat. Németország és Románia ellen éreztem a legjobban magam a parketten, de az egész torna nagy élmény volt. Sokat kivett belőlem ez az egy hónap, nagyon kemény időszak volt, hiszen mindennap csináltunk valamit, amikor éppen nem meccs volt, akkor edzettünk, és készültünk a következő ellenfélre. Az sem mindig egyszerű, ha hetekre össze vagyunk zárva, hiszen ahány ember, annyi személyiség és szokás – mosolygott Kovács, aki azt is elárulta, a korábbi összetartások alatt a vezetők szándékosan belenyúltak a szobabeosztásba, így mindenkinek lehetősége nyílott jobban megismerni a többieket. Az Európa-bajnokság idejére már körvonalazódott, ki kivel érteti meg magát a legjobban a csapatból, így erre az időszakra már kialakultak az állandó lakótársak. A hajdúsági kézis a Debrecenben nevelkedett Kazai Anitával osztozott a szobán, szerencsére remekül kijöttek, úgyhogy nem volt semmi gond.

Tölti az akksit

– Bár személyesen is sokat kaptam ettől az Európa-bajnokságtól, mégis jól jön, hogy most szusszanhatok egy picit. Tudok tölteni az „akkumulátorokba”, hogy aztán csütörtöktől újult erővel kapcsolódjak be én is a DVSC Schaeffler felkészülésébe. Köstner Vilmos edzéseiről természetesen már én is hallottam, biztos vagyok benne, hogy nem fogunk unatkozni a foglalkozások alatt.

MSZ

Női kézilabda Eb - A csapatkapitány maradéktalanul elégedett Nancy - Kovacsics Anikó csapatkapitány maradéktalanul elégedett a magyar női kézilabda-válogatott hetedik helyezésével a franciaországi Európa-bajnokságon. "Látszott, hogy az Európa-bajnokság előtt alakult át a csapat összetétele, és először játszottunk ilyen felállásban. Kellett hozzá a tapaszta... Tovább a cikkhez

Videó: Mulatni is tudnak a lányaink Nancy - A magyar női kézilabda-válogatott Románia legyőzésével zárta a franciaországi Európa-bajnokságot szerdán este, ezzel a hetedik helyen végzett. A lányaink az ősi rivális elleni sikert tánccal ünnepelték meg, íme itt a fergeteges buli videója! Forrás: Facebook / Magyar kézilabda-válogatott... Tovább a cikkhez

Nagy élmény volt ez a két hét Debrecen - Tóvizi Petra szerint később még szebb eredményeknek örülhetnek majd a szurkolók. Jól sikerült az Európa-bajnokság a női kézilabda-válogatott számára. Kim Rasmussen együttese a várakozásokat felülmúlva a hetedik helyen végzett. A gárda sikeréhez a DVSC-Schaeffler két kiválósága, Kovács ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA