Véget ért a vágányzár az Ebes–Debrecen közötti szakaszon

Az Ebes–Debrecen közötti jobb vágányon október óta sebességkorlátozás nélkül járnak a vonatok, a december eleji ideiglenes forgalomba helyezést és sikeres próbaüzemet követően pedig már a bal vágányon is 120 km/h a megengedett pályasebesség. A szakaszon jelenleg az épülő felüljáró pilléreinek építése, a cölöpösszefogó gerenda vasszerelése, zsaluzása, betonozása zajlik – olvashasó a közleményben.

A vasúttal párhuzamos szennyvíztelepi összekötő utat és az átjárót november óta használhatják az autósok.

November végén megtörtént a Püspökladány–Ebes szakasz utolsó, még át nem épített nyíltvonali, Kaba–Hajdúszoboszló szakaszának, valamint december elején Ebes állomás átépített vágányhálózatának ideiglenes forgalomba helyezése is. A kabai felüljáró és a csatlakozó utak építése a tervezett ütemnek megfelelően halad, várhatóan 2019. májusban már a lakosság is használhatja. A vasúthoz köthető munkálatokat vágányzárak mellett végzik, de a vonatközlekedés a nappali órákban folyamatos, buszos pótlásra csak esetenként éjszaka lehet számítani – derül ki a híradásból.

A téli hónapokban sem tervezik a munkálatok leállítását; amennyiben az időjárás engedi, az összes munkaterületen dolgoznak majd a következő hónapokban is.

Az Ebes–Debrecen szakasz felújítása idén ősszel kezdődött meg, és várhatóan 2019 őszére fejeződik be. Püspökladány–Ebes között 2017 nyarán indult a kivitelezés, és tervezetten 2020. ősszel elkészül ez a fejlesztési ütem is. A beruházás eredményeképpen csökken az utazási idő, emelkedik a vasúti szolgáltatás színvonala, korszerű vasúti létesítmények szolgálják ki az utazóközönséget, a kapcsolódó közúti fejlesztéseknek köszönhetően gördülékenyebb lesz a környék közlekedése is – írja a NIF.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA