Véget ért a Napló karácsonyi gyűjtése

Hétfőn véget ért a Napló adománygyűjtése, melyet a hajdúszoboszlói Kőpataki család számára szerveztünk. Szerkesztőségünkbe folyamatosan érkeztek a különböző felajánlások: pelenkák, popsitörlők szép számmal gyűltek, de ajándékdobozok és játékok is fellelhetők az adományok között. Azokat szerda délelőtt juttatjuk el a családnak, melyről a pénteki lapszámunkban olvashatnak. Mint írtuk, a Kőpataki család legkisebb gyermekét szondával táplálják, ugyanis – habár szervi elváltozása nincs – a kétéves Adélka sohasem éhes. A kislány betegsége nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is megterhelő a családnak. Ezúton is köszönjük minden kedves segítőnek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Adélkáék élete kicsit könnyebb lehessen. A kezdeményezéshez csatlakozott a népszerű gasztroblogger, Sass Dani is, valamint a Debreceni Hajdú Táncegyüttes is adakozott.

HBN

