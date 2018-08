Védjük meg kedvencünket a vérszívó kullancsoktól!

Ha házikedvencünket is magunkkal visszük a természetbe, érdemes elővigyázatosnak lenni, ugyanis a kullancsok természetesen nemcsak az embereket szemelik ki maguknak mint potenciális „lakókocsit”, hanem az állatokat is – hívja fel a figyelmet dr. Mátray Árpád állatorvos, homeopata, hangsúlyozva a megelőzés fontosságát. A Positive Communications közleménye szerinti tanácsokkal is szolgál.

Életveszélyes is lehet

1. Szerezzünk be bolha- vagy kullancsriasztó nyakörvet!

2. Az állat szőre közé, a bőrébe dörzsöljünk be ún. „spot on” készítményt! Ez azért célszerű, mert egyrészt kullancsriasztó hatása van, másrészt ha ez a kullancsnak mégsem elég, és mégis vámpírüzemmódra vált, a zsírszövetbe raktározódott készítmény elpusztítja a parazitát.

3. Adjunk tablettát háziállatunknak! Beszerezhetünk olyan szájon át beadandó pirulát is, ami akár három hónapon keresztül is képes távol tartani kedvencünktől a vérszívókat.

4. Tegyünk ultrahangos bilétát háziállatunk nyakörvére! Az állatorvos szerint ez azért előnyösebb megoldás, mert a kullancsokat az állat másfél-két méteres körzetében riasztja el, így ha mondjuk a kutyát pórázon vezeti a gazdája, ő is védelem alatt áll.

5. Kedvencünket is vizsgáljuk át hazaérkezés után! Ha találunk kullancsot, természetesen távolítsuk el, ezt követően pedig tartsuk figyelemmel az állat viselkedését. Ha a kutya bágyadt, lázas vagy étvágytalan, vizelete pedig barnás színű, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, hiszen az ezeket a tüneteket kiváltó ún. babéziózis akár életveszélyes is lehet. HBN

