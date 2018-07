Vb-2018 – Újabb meghívást kapott Moszkvától a brit kormányfő

A brit politikai vezetés a maga részéről a Szkripal-ügy kirobbanása után hirdetett bojkottot a vb-vel szemben és a miniszterelnöki hivatal közölte, hogy a távolmaradásra vonatkozó döntés továbbra is érvényben marad.

Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéssel került az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Hasonló, kölcsönös retorziók történtek Oroszország és más, Nagy-Britanniával szolidáris államok között is.

A botrány ügyében Londont támogató Stockholm június 29-én, miután a svéd válogatott sikeresen túljutott a csoportmérkőzéseken, úgy döntött, hogy feloldja a bojkottot és a Svájc elleni győztes nyolcaddöntőre Szentpétervárra küldte vállalkozás- és innováció-ügyi miniszterét, Mikael Damberget. Margot Wallström, a skandináv ország diplomáciai tárcájának vezetője az Expressen című lapnak nyilatkozva a fordulatról kijelentette, hogy (az azóta kiesett) Dánia is hasonlóképpen cselekedett és hogy a Nagy-Britannia sem ellenzi a svéd jelenlétet.

A svédek legközelebb egyébként szombaton Szamarában éppen az angolok ellen lépnek pályára.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökséggel egyébként szerdán Zágrábban közölték, hogy Kolinda Grabar-Kitarovic horvát elnök szombaton ugyanúgy ott lesz Szocsiban az Oroszország elleni negyeddöntőn, mint ahogy jelen volt Nyizsnyij Novgorodban is, a dánok elleni továbbjutáskor is. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában azt mondta, egyelőre nem világos, hogy Vlagyimir Putyin is elutazik-e a Fekete-tengeri városba.

Putyin eddig csak a Szaúd-Arábia elleni nyitómérkőzésen jelent meg a lelátón.

– MTI –

