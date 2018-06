Vb-2018 – Újabb fölényes belga siker

A belgák első csoportmeccsükön a panamai válogatottat verték 3-0-ra.

Eredmény:

G csoport, 2. forduló:

Belgium-Tunézia 5-2 (3-1)

Moszkva, 44 190 néző, v.: Jair Marrufo (amerikai)

gólszerzők: E. Hazard (7., 51., az elsőt 11-esből), Lukaku (17., 45+3.), Batshuayi (90.), illetve Bronn (18.), Hazrí (93.)

sárga lap: Szászí (14.)

Belgium:

Thibaut Courtois – Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen – Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco – Dries Mertens (Youri Tielemans, 86.), Romelu Lukaku (Marouane Fellaini, 59.) – Eden Hazard (Michy Batshuayi, 68.)

Tunézia:

Fárúk Ben Musztafí – Dylan Bronn (Hamdi Nagguez, 24.), Szíám Ben Júszef (Johan Benaluane, 41.), Jasszin Meriah, Alí Malúl – Ferdzsáni Szászí (Naim Szliti, 59.), Elljesz Shíri, Szaif-Eddine Haui – Fahr al-Din Júszef, Vahbí Hazrí, Anisz Badri

Fotó: AFP / Mladen Antonov

I. félidő:

6. perc: Szíám Ben Júszef a tizenhatos vonalán szabálytalankodott Eden Hazard-ral szemben. Az amerikai játékvezető a videobírós stábbal egyeztetve büntetőt ítélt, amelyet a sértett értékesített (1-0).

17. perc: Mertens lapos passzát Romelu Lukaku 15 méterről a hálóba lőtte (2-0).

18. perc: Hazrí szabadrúgását az öt és feles vonaláról Dylan Bronn fejelte a kapuba (2-1).

45+3. perc: Meunier labdáját Lukaku 12 méterről a kapuba emelte (3-1).

II. félidő:

51. perc: De Bruyne remek átadása után Eden Hazard egy védőt és a kapust is kicselezte, majd tíz méterről a hálóba lőtt (4-1).

90. perc: Tielemans ívelte az ugyancsak csereként beállt Batshuayi elé a labdát, ő pedig közelről a kapu hosszú alsó sarkába lőtt (5-1).

Fotó: AFP / Yuri Cortez

93. perc: Hazrí kapott pontos átadást a kapu előterében Hamdi Naggueztől, és a kapu bal oldalába lőtte a labdát (5-2).

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a jóval esélyesebbnek tartott belga válogatott, amely már a meccs elején több helyzetet kialakított, és egy tizenegyessel, illetve egy akciógóllal gyorsan előnybe került. A világbajnokság 27. mérkőzésén ez volt a 13. büntető. Az előző, brazíliai tornán a 64 meccsen összesen ítéltek ennyit a játékvezetők, de akkor még nem állt rendelkezésükre a videobírós segítség.

Az európaiak második találata után Tunézia némileg váratlanul szépített. A folytatásban is Belgium futballozott fölényben, de mindkét oldalon adódtak lehetőségek, és a szünet előtt Lukaku révén visszaállt a kétgólos különbség. A Manchester United csatára az első fordulóban, Panama ellen is duplázott, ez egymást követő világbajnoki mérkőzéseken legutóbb 1986-ban Diego Maradonának sikerült. A belga válogatott történetének legeredményesebb játékosa, Lukaku immár 40 gólnál jár.

Fotó: AFP / Kirill Kudryavtsev

A második félidőben sem változott a játék képe, Eden Hazard is megszerezte második gólját, és a folytatásban is számos nagy lehetőség adódott a belgák előtt. Ezek közül – Batshuayi révén – csak egyet tudtak kihasználni, a végeredményt pedig Vahbí Hazrí állította be a 93. percben. A belgák a tornán rekordot jelentő 12 alkalommal találták el a kaput.

Fotó: AFP / Patrik Stollarz

A spanyol Roberto Martínez szövetségi kapitány a 22. mérkőzésén a 16. győzelmét ünnepelhette a belga válogatott élén. Csapata nagy lépést tett a nyolcaddöntőbe kerülés felé, bár matematikailag még nem biztos a továbbjutása.

– MTI –

