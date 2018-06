Vb-2018: seretteikkel pörgették fel az izlandi focistákat

Pénteken 17 órától, Volgográdban rendezik a Nigéria–Izland mérkőzést. A D csoport első fordulójában a nigériaiak 2–0-ra kikaptak Horvátországtól, az izlandiak 1–1-es döntetlent játszottak Argentína ellen. Előzetesen sokan ezt a kvartettet tartották talán a legkiegyensúlyozottabbnak: az argentinok továbbjutása előzetesen kötelezőnek volt tekinthető, ugyanakkor a horvátok, a szigetországiak és Nigéria is esélyes arra, hogy továbblépjen.

Szinte otthon

A közönségkedvenc Izland szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson a FIFA-nak elmondta, minden ellenfelükből alaposan felkészültek, így természetesen Nigériából is. „Aktuális riválisunk játékosai nagyon jók a levegőben, könnyen megnyerik a fejpárbajokat, talán Wilfred Ndidi és Odion Ighalo a legkiválóbb ezen a téren az egész tornán. Ugyanakkor erre is fel vagyunk készülve, győzni szeretnénk, amiért mindent meg is teszünk.

Brian Idowu, az afrikaiak védője a gyermekkora nagy részét Oroszországban töltötte, így ő szinte hazament a vb-re.

Számomra egy bónusz ez a torna, nagyon örülök, hogy Oroszországban rendezik, és a részese lehetek. Rengeteg barátom él itt, ki is jöttek megnézni a meccsemet. Bízom benne, együtt örülhetünk majd az Izland elleni összecsapás után.”

Az izlandiak csütörtökön eltölthettek egy kis időt a családjukkal, a kapitányuk reméli, ez jó hatással lesz a teljesítményükre.

ÉKN

Vb-2018 - Túl a 2,5 milliós látogatottságon a szurkolói zónák Moszkva - Még a csoportkör fele sem zajlott le és a szurkolói zónák látogatottsága már meghaladta a 2,5 milliót az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. A nemzetközi szövetség (FIFA), a helyi szervezőbizottság és a vendéglátó városok lelkesen számoltak be arról, hogy ilyen hamar sikerült átlép... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - Czibor cipője és Puskás-plakát a moszkvai futballmúzeumban Moszkva - Napi mintegy kétezer látogatója van annak a kiállításnak, amely a világbajnokság ideje alatt - többek között magyar vonatkozású relikviákkal - várja a labdarúgás története iránt érdeklődőket Moszkva belvárosában. A nemzetközi szövetség (FIFA) zürichi Futballmúzeumának kitelepített tárla... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA