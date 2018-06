Vb-2018 – Orosz sajtó: a szbornaja legújabb kori történelmének legjobb eredményét érte el

A kommentárok rámutattak, hogy Oroszország már szerdán hivatalosan a nyolcaddöntőbe kerülhet, ha a szaúdiak nem győzik le a csoportfavorit uruguayiakat. Az orosz tévécsatornák helyszíni tudósításban számoltak be az újabb győzelemtől mámoros szurkolók ünnepléséről Moszkva és Szentpétervár belvárosából.

“Bárhogy is végződjön válogatottunk számára ez a világbajnokság, ez a június közepi hét és a két megnyert kezdő mérkőzés mindig különleges emlék lesz számunkra. Ugyanúgy, mint a magyarok felett 1986-ban (a mexikói vb-n) aratott 6-0-s kozmikus győzelem.” – írta a Szovjetszkij Szport.

A szaklap elismerte, hogy kedd este az egyiptomi Ahmed Faszj öngóljáig a mérleg nyelve mindkét irányba kilengett és hogy “egy kóbor és ostoba gól” az orosz kapuba is berepülhetett volna. Méltatta Mohamed Szalah játékosi nagyságát, aki kiharcolta a becsületgólt csapata számára, ugyanakkor rámutatott, hogy miközben az egyiptomi sztárnak nem segítettek a társai, Gyenyisz Cserisev és Artyom Dzjuba találatának kidolgozásában az egész csapat szerepet játszott.

A lap szerint ez volt a fő különbség nemcsak Oroszország és Egyiptom, hanem a mai és a három héttel, három hónappal és a három évvel ezelőtti orosz válogatott között.

“Háromheti edzőtáborozás alatt (a csapat) a felismerhetetlenségig megváltozott, mind fizikai, mind emberi értelemben. Egységes egésszé vált a megnyilvánulásaitól a támadáson át a villáminterjúkig. De a közös cél nem láncolja le vagy köti gúzsba, ahogy számos elődjét, játékában világosan érezhető a gondolat és a lélek szabadsága. Igen, ezek a gondolatok és ez a lélek szigorú munkarendnek vannak alárendelve, de senki sem szegi szárnyukat. Válogatottunk ezért úgy szárnyal a pályák fölött, mint senki más ezen a bajnokságon. És úgy zúzza szét ellenfeleit, ahogy még se Franciaország, se Anglia, se Belgium nem zúzta” – szólt az elemzés.

“Lehet, hogy nem adatik meg számára, hogy messzire jusson, de arra a két győzelemre, amelyekkel már megajándékozott bennünket, öröké fogunk emlékezni. És igen, igen! – mesélni fogunk róluk az unokáinknak.” – írta az újság.

“Nem hittünk bennük, ők pedig megajándékoztak bennünket a boldogsággal” – ugratta ki címben az orosz válogatottal kapcsolatban megváltozott hazai hozzáállást a Szport-Ekszpressz című portál. A cikk emlékeztetett rá, hogy a szurkolók lemondtak már a játékosokról és elvesztették a hitüket Sztanyiszlav Csercseszov szövetségi kapitányban is, aki azonban a saját útját követve az első két csoportmérkőzésen mind a taktika, mind a csapatösszetétel szempontjából erős teljesítményt mutatott .

“Nem tudjuk, miként alakul majd válogatottunk sorsa ezen a világbajnokságon. Lehet, hogy arat még néhány fényes győzelmet, de az is lehet, hogy nem jut túl a nyolcaddöntőn. De most már kötelesek vagyunk arra emlékezni, hogy ez az edző és ez a csapat, amelyet a nép – a szurkolók, a szakértők és az újságírók – tetőtől talpig sértésekkel bélyegzett meg, már most nagy boldogsággal ajándékozott meg bennünket”. – fogalmaztak a honlapon.

A Kommerszant című lap online kiadása közvélemény-kutatásának szerda reggeli állása szerint a válaszadók csaknem 28 százaléka “realista”, s úgy gondolja, hogy Oroszország a csoport második helyéről jut be a legjobb 16 közé, ahol aztán el is vérzik. A csütörtökön záruló felmérés azt mutatja, hogy a döntőbe jutásban 13,5 százalék hisz.

Az NTV orosz televízió egyik politikai vitaműsorának ukrán vendége, Vjacsezslav Kovtun politológus azzal próbálta meg lehűteni a házigazdák lelkesedését, hogy Oroszország a csoportjából továbblépve Spanyolországgal vagy Portugáliával találhatja magát szembe, aminek az eredménye “adios amigos!” lesz, és az oroszok idegennek fogják érezni magukat a hazájukban zajló ünneplésben.

