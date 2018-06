Vb-2018: még bármi előfordulhat a D csoportban

Zárul a csoportkör a D jelű négyesben is a világbajnokságon: kedden 20 órától rendezik a Nigéria–Argentína (élő M4 Sport), valamint az Izland–Horvátország (élő Duna TV) találkozót is. Két fordulót követően eldőlt, hogy a 6 pontos horvátok már biztosan ott lesznek a kieséses szakaszban, azonban a második, még továbbjutást érő helyre az utolsó argentinok (1 pont), az izlandiak (1 pont) és a nigériaiak (3 pont) is esélyesek.

Nincs tekintélye

Az egyik legnagyobb meglepetést a tornán eddig Argen­tína (le)szereplése jelenti: az égszínkék-fehérek előbb 1–1-et játszottak az északi miniállam együttesével, majd 3–0-ás zakóba szaladtak bele Modricék ellen. Nem is csoda, hogy óriási a zűrzavar az argentin labdarúgó-válogatott háza táján: a hírek szerint Jorge Sampaoli szövetségi kapitány teljesen elvesztette tekintélyét az öltözőben, gyakorlatilag nincs is már beleszólása abba, hogy a csapat milyen összeállításban lép pályára Nigéria ellen. „A játékosok döntenek a kezdőcsapatról, ez tény. Ha akar, Sampaoli leülhet a kispadra, de ha nem, nem lesz semmi probléma” – mondta az 1986-ban világbajnokságot nyerő argentin válogatott tagja, Ricardo Giusti, aki azt állítja, hogy beszélt korábbi csapattársával, Jorge Burruchagával, a szövetség (AFA) jelenlegi vezérigazgatójával.

„Leo jól van. De egy csapatban, ahol nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, mindannyian frusztráltak vagyunk. Ő is ember, és ő is csalódott, viszont elszánt, hogy változtasson a helyzeten.

Más képet szeretne mutatni a világnak annál, amit az első két meccsen mutattunk”

– mondta Messiről Javier Mascherano.

Higuaínék abban az esetben jutnak tovább a csoportból, ha legyőzik Nigériát, míg Izland nem nyer Horvátország ellen, vagy ha nyer is, a gólkülönbsége rosszabb lesz, mint az argentinoké.

Modric igazi vezér

A horvátok teljesítménye tűnik az egyik legkiegyensúlyozottabbnak a mezőnyben, a csapat szövetségi kapitánya, Zlatko Dalic a FIFA honlapjának nyilatkozva elmondta, büszke a csapatára. „A játékosok bizalma a legfontosabb számomra. Sokat bátorítom őket, rengeteget beszélgetünk a fiúkkal, társként kezelem őket. Vannak, akik szerint ez a módszer nem célravezető, de nekem ez a stílusom. Luka Modric a csapatunk motorja, egy klasszis játékos, egy igazi kapitány, aki példát mutat a többieknek”.

Az izlandiak középpályása, Gylfi Thór Sigurdsson hangsúlyozta, sajnálják a Nigériától elszenvedett 2–0-ás vereséget, azonban nincs idő siránkozni, a következő feladatra koncentrálnak, annál is inkább, mert még van esélyük a továbbjutásra, ami történelmi tett lenne.

ÉKN

Vb-2018 - Új meccslabdák a kieséses szakaszra Moszkva - A fekete-szürke-fehér színösszeállításút ugyanolyan mintázatú, de vörös-piros színt is tartalmazó labdák váltják fel az oroszországi labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszára. A tervezők a rendező ország zászlajának színeiből merítettek inspirációt, s a piros árnyalattal egyben arra ... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - Hierro: sok az öt kapott gól, javulni kell Moszkva/Kalinyingrád - A továbbjutásnak és a csoportelsőségnek örült, a csoportszakaszban bekapott öt gólt viszont sokallta a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a marokkóiak elleni világbajnoki mérkőzés utáni értékelésében. "Elsők lettünk, ez volt a cél - szögezte le Fernando Hierr... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA