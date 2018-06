Vb-2018 – Magyar gól Moszkvában

Az egyaránt 12 éves Gáspár Réka és Lobmayer Bendegúz áprilisban tudta meg, hogy idén ők képviselhetik Magyarországot az eseményen. Az érsekvadkerti és a szentendrei klub játékosa a héten már az orosz fővárosban vehetett részt edzéseken, és olyan ismert labdarúgókkal is találkozhatott, mint a spanyol Iker Casillas és az orosz Alekszandr Kerzsakov – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.

A Lokomotiv Moszkva sportkomplexumában, a Sapsan Arénában ritka vagy veszélyeztetett állatfajokról elnevezett 32 csapatba osztották be a fiatalokat. Lobmayer Bendegúz gólt is szerzett, de együttese, a Gepárdok nem került be az egyenes kieséses szakaszba. A tornát a Csimpánzok nyerték, a csapatban Kolumbiából, Beninből, Malawiból, St. Kitts és Nevisből, valamint a Kongói DK-ból érkezett fiatalok szerepeltek.

A program pénteki zárása előtt a résztvevők és kísérőik a helyszínen, a Luzsnyiki Stadionban tekintik meg a vb nyitómérkőzését, amelyen a házigazda Oroszország ellenfele Szaúd-Arábia lesz.

Az orosz energetikai óriáskonszern, a Gazprom által támogatott programot – amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg – minden évben más országban rendezik meg, kapcsolódva az adott év valamely nagyobb futballeseményéhez.

– MTI –

