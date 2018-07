Vb-2018 – Ha Oroszországban nem sikerül, akkor sohasem

Óriási nyomás nehezedik a még versenyben lévő négy csapatra az oroszországi vb-n: kedden és szerdán az elődöntők következnek, fény derül rá, mely együttesek lehetnek ott a fináléban.

A Franciaország–Belgium találkozót kedden 20 órától rendezik Szentpéterváron, a Kresztovszkij Stadionban (élő M4 Sport). A negyeddöntőben mindkét gárda a végső győzelemre is esélyesnek tartott válogatottat ejtett ki; Didier Deschamps tanítványai 2–0-ra múlták felül Uruguayt, a belgák pedig 2–1-re verték Brazíliát.

Nagy a tisztelet

Igen különleges helyzetbe kerül minden idők legeredményesebb francia válogatott csatára, Thierry Henry, aki Roberto Martínez segédjeként, Belgium másodedzőjeként éppen a honfitársai ellen készülhet az elődöntőre. „Nagy a kölcsönös tisztelet. Nem neheztelek Henryre, de büszke lennék rá, ha megmutatnánk neki, hogy a ­rossz oldalt választotta. Jobban örülnék, ha velünk lenne és nekem osztogatná a tanácsokat” – fogalmazott Giroud a belgák elleni elődöntőt megelőzően.

Lukaku góljaira is szükségük lesz a belgáknak | Fotó: AFP

A kékek támadója tapasztalatával próbálja segíteni fiatalabb társait, azon van, hogy a legjobbat hozza ki magából és az egész csapatból. „A világbajnokság gyerekkori álmom volt, a többieknek is azt mondom, próbálják meg élvezni minden pillanatát – én is ehhez tartom magam. Bizonyosan izgalmas, kiélezett meccs vár ránk, a belgákon át vezet az utunk a döntőbe, mindent megteszünk a sikerért. Riválisunknál sok remek játékos van, Eden Hazard a legjobb három labdarúgó között van, akik ellen valaha is játszottam, de kiemelhetném Thibaut Courtois nagyszerűségét is. Nem lesz egyszerű, azonban vb-címet szeretnénk ünnepelni!” – jelentette ki a FIFA.com-on Giroud.

A belga labdarúgó-válogatott korábbi klasszis kapusa, Jean-Marie Pfaff nagyon hisz honfitársai világbajnoki győzelmében, ahogy fogalmazott, ha Oroszországban nem sikerül, akkor soha. „A franciák nagyon erős ellenfelek lesznek az elődöntőben, de szerintem belga–angol finálé lesz. És azt meg fogjuk nyerni. Eddig a miénk a legjobb csapat a tornán! Argentínának ott volt Messi, Brazíliának Neymar, nálunk viszont sok nagyszerű futballista szerepel. Támadásban ott van Hazard, De Bruyne, Lukaku, és nehéz mindegyiküket kikapcsolni” – vélekedett a legendás hálóőr.

ÉKN

Várható összeállítások

Franciaország: Lloris – Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard – Kante, Pogba – Matuidi, Griezmann, Mbappe – Giroud

Belgium: Courtois – Vertonghen, Kompany, Vermaelen, Alderweireld – Carrasco, Witsel, De Bruyne, Chadli – Hazard, Lukaku

