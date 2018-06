Vb-2018: egy félidő elég volt a belgáknak

Hétfőn elkezdődtek a küzdelmek a világbajnokság G csoportjában is, a délutáni mérkőzésen a torna egyik talán nem is annyira titkos favoritja, Begium is bemutatkozott. A világklasszisokkal megtűzdelt európaiak a vb-k történetében abszolút újoncnak számító Panama együttesével csaptak össze.

Fotó: AFP / Odd Andersen

A belgáknál gondot okozott, hogy a védelemből sem Vincent Kompany, sem Thomas Vermaelen nem tudta vállalni a játékot, viszont a kezdő sípszótól ott volt a pályán a félelmetes Carrasco, De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku ötösfogat.

Elfogyott a kezdeti lendület

Fantasztikus miliőben kezdődött a találkozó, a lelátók 70 százalékát megtöltő észak-amerikai szurkolók remek hangulatot teremtettek. De a pályán az erőviszonyoknak megfelelően a pirosban játszó európaiak domináltak, Hazardék azonnal támadólag léptek fel és megpróbálták a kapujukhoz szögezni Panama válogatottját. Szinte felborult a pálya, futószalagon jöttek a belga helyzetek, de azokat vagy elkönnyelműsködték Mertensék, vagy a fehérben játszó panamai mezőnyjátékosok hősiesen, időnként a testi épségüket sem kímélve állták útját a rohamoknak, ha pedig már rajtuk túljutott a labda, akkor Penedo kapus segítette ki a társait. A megszerzett labdákkal az észak-amerikaiak megpróbáltak minél gyorsabban felérni Courtois kapuja elé, ha azonban ez nem sikerült, akkor igyekeztek labdatartással lefékezni ellenfelük lendületét.

Fotó: AFP / Adrian Dennis

A panamai retesz hatékonysága miatt a belga könnyedség fokozatosan a tanácstalanságnak, a görcsösségnek adta át a helyét, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. (0–0)

Gyors gól

Még a szurkolók vissza sem értek a büféből, amikor a második játékrészben második percében megszerezte a vezetést Belgium: Mertens óriási kapásgólt ragasztott a jobb felsőbe (1-0).

A 69. percben De Bruyne beadásából az addig a láthatatlan ember szerepét alakító Lukaku látványos csukafejessel duplázta meg csapata előnyét, ezzel nagyjából pontot is téve a mérkőzésre (2-0).

Ha esetleg ebben nem lett volna biztos valaki, Lukaku gyorsan gondoskodott az utolsó reménysugár eloltásáról is: a 75. percben egy gyors kontrából Hazard kiugratása után higgadtan pöckölte el a labdát a kimozduló panamai kapus mellett (3-0).

A belgák ezzel megtették az első lépést a továbbjutás felé.

MSZ

Belgium–Panama 3–0 (0–0)

Szocsi, Fist Olimpiai Stadion, 43 257 néző Vezette: Sikazwe (zambiai)

Belgium: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (Dembele 74.) – Mertens (T. Hazard 83.), R. Lukaku, E. Hazard. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Panama: Penedo – Murillo, R. Torres, Escobar, Davis – G. Gómez – Bárcenas (Diaz 63.), Cooper, Godoy, J. L. Rodríguez (G. Torres 63.) – B. Pérez (Tejada 73.). Szövetségi kapitány: Hernán Darío Gómez

Gólszerző: Mertens (47.), Lukaku (69., 75.)

Sárga lap: Meunier (14.), Vertonghen (59.), De Bruyne (88.) ill. David (18.), Barcenas (45+1.), Cooper (49.), Murillo (51.), Godoy (57.)

Vb-2018 - Sima győzelemmel rajtoltak a belgák Szocsi - A Panama felett aratott magabiztos, 3-0-s győzelemmel mutatkozott be Belgium labdarúgó-válogatottja az oroszországi világbajnokság G csoportjában, hétfőn. Eredmény G csoport, 1. forduló: Belgium-Panama 3-0 (0-0) Szocsi, 43 257 néző, v.: Janny Sikazwe (zambiai) gólszerzők: Mertens... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - G csoport: eredmény, állás, további program Szocsi - Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának hétfői, 1. fordulós eredménye. Belgium-Panama 3-0 (0-0) később: Tunézia-Anglia, Volgográd 20.00 A csoport állása: 1. Belgium 1 1 - - 3-0 3 pont 2. Anglia - - - - 0-0 0 Tunézia - - - - 0-0 0 4. Panama 1 - - 1 0-3 0 ... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - A svédek büntetővel győzték le a dél-koreaiakat Nyizsnyij Novgorod - A svédek 11-esből szerzett góllal 1-0-ra legyőzték a dél-koreai csapatot hétfőn az F csoport első fordulójának Nyizsnyij Novgorodban rendezett mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. Eredmény F csoport, 1. forduló: Svédország-Koreai Köztársaság 1-0 (0-0) N... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA