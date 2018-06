Vb-2018 – Döntetlent játszott egymással Japán és Szenegál

Az utolsó kör előtt ezzel mindkét együttesnek négy pontja van, így biztató helyzetből várhatja csütörtöki utolsó összecsapását.

Eredmény:

H csoport, 2. forduló:

Japán-Szenegál 2-2 (1-1)

Jekatyerinburg, 32 572 néző, v.: Gianluca Rocchi (olasz)

gólszerzők: Inui (34.), Honda (78.), illetve Mané (12.), Wague (71.)

sárga lap: Inui (68.), Haszebe (94.), illetve Niang (59.), Sabaly (90.), C. N’Doye (91.)

Japán:

Kavasima Eidzsi – Szakaj Hiroki, Josida Maja, Sodzsi Gen, Nagatomo Juto – Haszebe Makoto, Sibaszaki Gaku – Haragucsi Genki (Okazaki Sindzsi, 75.), Kagava Sindzsi (Honda Kejszuke, 72.), Inui Takasi (Uszami Takasi, 87.) – Oszako Juja

Szenegál:

Khadim Ndiaye – Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wague – Pape Alioune Ndiaye (Cheikh N’Doye, 81.), Alfred N’Diaye (Cheikhou Kouyate, 65.), Idrissa Gana Gueye – Ismaila Sarr, Mbaye Niang (Mame Diouf, 86.), Sadio Mané

Fotó: AFP

I. félidő:

12. perc: Sabaly bal oldalról, 10 méterről lőtt kapura, a labdát Kavasima úgy védte ki, hogy az a közvetlenül előtte álló Mané térdéről a hálóba pattant (0-1).

34. perc: Nagatomo vett le szép mozdulattal egy hosszú indítást a balösszekötő helyén, becselezte magát a büntetőterületen belülre, majd a labdát a lábáról “lelopó” csapattárs, Inui 10 méterről kilőtte a hosszú alsó sarkot (1-1).

II. félidő:

71. perc: Bal oldali akció végén Sabaly lapos labdájáról maradt le középen Niang, de a hosszú oldalon teljesen egyedül érkező Wague az ötös sarkáról a rövid felső sarokba lőtt (1-2).

78. perc: Oszako jobb oldali beadásánál Sané elfejelte a szenegáli kapus keze elől a labdát, a túloldalon Inui az alapvonalról középre gurított, a csereként beállt Hondának öt méterről csak az üres kapuba kellett passzolnia (2-2).

Fotó: AFP

Jól kezdte a mérkőzést az afrikai együttes – amely az első fordulóban a lengyel válogatottat győzte le -, s a Liverpoolban játszó Sadio Mané szerencsés góljával a vezetést is megszerezte.

Ezt követően ugyan még volt helyzete Szenegálnak is, de a japán csapat is egyre bátrabb támadójátékot mutatott. Az ázsiai gárda egy szép akció végén még az első félidőben kiegyenlített.

A fordulás után is a japán csapat volt a kezdeményezőbb, nagy gólhelyzetig, valamint Inui Takasi révén egy keresztlécig is eljutott, a hajrát azonban így is Szenegál kezdhette előnyből, mert Moussa Wague betalált.

A japánok szövetségi kapitánya, Nisino Akira pályára küldte Honda Kejszukét, aki hat perccel később kiegyenlített, ezzel sorozatban harmadik világbajnokságán talált be.

Fotó: AFP

Az utolsó percekben már mindkét csapat elsősorban az eredmény megtartására figyelt, így döntetlennel zárult az összecsapás.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA