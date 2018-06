Vb-2018: csoportrangadó következik

A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése volt az argentinok döntetlenje az első fordulóban Izland ellen. A szombati összecsapáson hiába játszottak fölényben a dél-amerikaiak, Lionel Messi még büntetőből sem tudott betalálni. Csütörtökön 20 órától rendezik a D csoport rangadóját Nyizsnyij Novgorodban Argentína és az előző meccsen Nigériát legyőző Horvátország között.

Az első helyre hajtanak

Bár csalódást keltő eredményt értek el a rajton, Messi kijelentette: továbbra is a csoportgyőzelem a céljuk.

Itt minden ellenfél ellen nehéz lesz. Meg kell nyernünk a maradék két meccsünket, hogy a csoport élén végezzünk. Az első helyen szeretnénk továbbjutni a nyolcaddöntőbe.”

Érdekesség, hogy a gauchók világsztárjáról és Cristiano Ronaldóról is nyilatkozott a minap a Manchester United menedzsere, José Mourinho: „Nem azt mondom, hogy a legjobb játékosok mindig különbséget jelentenek, de ők azok, akik ilyenek”– jelentette ki. „Mindenki tudja, hogy az elmúlt évtizedben Messi és Ronaldo voltak a legjobb játékosok a bolygón. Hihetetlenül jól teljesítettek a klubjukban, és most megpróbálják a legjobbat adni az országuknak. Vélhetően mindkettőjük utolsó világbajnoksága ez, ezért is szeretnének mindketten a csúcsra érni. Természetesen Cristiano fizikai szempontból egy superman. Ott lehet Katarban, ha akarja, de még négy évig a legmagasabb szinten futballoznia nehéz lesz.”

Bírják a nyomást

Visszatérve a Modricék elleni összecsapásra, Paulo Dybala, a Juventus támadója elmondta, az első körben megtörtént botlásuk miatt nagy a teher rajtuk, de tudják ezt kezelni.

„Mindannyian nagy klubokban játszunk, ahol állandó a nagy nyomás. A kapitányunk, Jorge Sampaoli és mi magunk is tudjuk, hogyan kezeljük, ezért nyugodtak vagyunk.

A horvát csapat technikailag nagyon jó, de támadáskor nagy tereket hagy hátul szabadon, a védelmük nem olyan jó, mint a támadósoruk”

– fogalmazott a fifa.com-nak Dybala.

Lionel Messi egyébként az első nemzetközi gólját Horvátország ellen indította, 2006 márciusában egy barátságos meccsen déli szomszédaink nyertek. Amennyiben Horvátország megveri az argentinokat, máris továbbjut a csoportjából.

