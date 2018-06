Vb-2018 – Anglia kiütéses sikere

Az angolok győzelmével a belga együttes is biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. A két csapat csütörtökön egymással mérkőzik a csoportlesőségért.

Eredmény:

G csoport, 2. forduló:

Anglia-Panama 6-1 (5-0)

Nyizsnyij Novgorod, 40 ezer néző, v.: Ghead Grisha (egyiptomi)

gólszerzők: Stones (8., 40.), Kane (22., 45+1., 62. – az első kettőt tizenegyesből), Lingard (36.), illetve Baloy (78.)

sárga lap: Lofuts-Cheek (23.), illetve Cooper (10.), Escobar (45.), Murillo (72.)

Anglia:

Jordan Pickford – John Stones, Harry Maguire, Kyle Walker – Kieran Trippier (Danny Rose, 70.), Ruben Loftus-Cheek, Jordan Henderson, Jesse Lingard (Fabian Delph, 63.), Ashley Young – Raheem Sterling, Harry Kane (Jamie Vardy, 63.)

Panama:

Jaime Penedo – Michael Murillo, Fidel Escobar, Roman Torres, Eric Davis – Edgar Barcenas (Abdiel Arroyo, 69.), Armando Cooper, Gabriel Gómez (Felipe Baloy, 69.), Anibal Godoy (Ricardo Avila, 62.), José Luis Rodríguez – Blas Pérez

I. félidő:

8. perc: Trippier jobb oldali szögletére Stones teljesen üresen érkezett a tizenegyespontnál, és nagy erővel fejelte a labdát a kapu bal alsó sarkába (1-0).

22. perc: Torres és Escobar együttes erővel buktatta a tizienhatoson belül a kilépő Lingardot, a megítélt büntetőt Kane a bal felső sarokba bombázta (2-0).36. perc: Sterling és Lingard összjátéka után utóbbi a kapuval szemből, 20 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba (3-0).

40. perc: Egy szép szabadrúgás-variáció után Kane középre fejelt labdáját Sterling fejelte kapura, a Penedo bravúros védése utáni kipattanót Stones közvetlen közelről juttatta a hálóba (4-0).

45+1. perc: Kane-t vitték földre a panamai védők a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest a sértett váltotta gólra, a labdát ugyanoda lőve, mint első próbálkozásánál (5-0).

II. félidő:

62. perc: Loftus-Cheek lövése megpattant a tizenhatoson belülre, lesgyanús helyzetben befutó Kane sarkán, a labda a kapust becsapva pattogott a hosszú sarokba (6-0).

78. perc: Avila szabadrúgását követően az elmélázó angol védők mellett a hozzá hasonlóan csereként beállt Baloy 11 méterről, becsúszva lőtt a jobb alsó sarokba (6-1).

Az angol válogatott az első perctől fogva magához ragadta a kezdeményezést, s John Stones góljával hamar megszerezte a vezetést. A Manchester City védőjének ez volt az első gólja a válogatottban. Vezetésük tudatában is támadtak az angolok, s az első félidőben további négy gólt lőttek: Harry Kane kétszer is büntetőből talált be, Stones duplázni tudott, Jesse Lingard pedig szépségdíjas távoli lövésből volt eredményes.

A fordulás után Kane egy szerencsés góllal mesterhármast ért el, korábban vb-n az angolok közül erre Geoff Hurst (1966) és Gary Linecker (1986) volt képes. A mérkőzés hajrájában az európai csapat visszavett a tempóból, s bár voltak még helyzetei, újabb gólt Panama ért el: Felipe Baloy megmozdulásával a karibi ország történetének első világbajnoki találatát szerezte.

Anglia ezt megelőzően soha nem nyert nagy tornán (Európa- vagy világbajnokságon) három gólnál nagyobb különbséggel mérkőzést.

