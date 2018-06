Vb-2018: a világbajnoknak muszáj nyernie

Szerdán 16 órától rendezik az F-csoport harmadik fordulójának mérkőzéseit, Németország Dél-Koreával találkozik, a másik meccs a Mexikó–Svédország lesz.

Mint ismert, a vb-címvédő Nationalelf vereséggel kezdte a tornát, ám miután nagy csatában legyőzte a svédeket, visszakapaszkodott, és ha az ázsiaiak ellen három pontot szerez, biztosan továbbjut hat pontjával.

Julian Brandt, a németek középpályása beszélt a csapat várható stratégiájáról Korea ellen. – Nem szabad megváltoztatnunk a játékunkat, ezért tovább kell folytatnunk azt, ahogyan hosszú időn keresztül a svédek ellen játszottunk: rövid, gyors passzokkal operálni, és nyomást helyezni az ellenfélre.

Igyekszünk a saját térfelükön megfojtani a futballjukat”

– mondta a Leverkusen játékosa.

Timo Werner úgy véli, számára mindegy, hol kap lehetőséget. – Csatár vagyok, és a kapu előtt érzem otthon magam, de bárhonnan oda lehet érni. Talán a mélyen védekező csapatok ellen, mint amilyen Dél-Korea is, jobban tudom hasznosítani magam, ha a szélekről török be a kapu előterébe. Remélem, ezúttal is így lesz.

A másik összecsapáson Mexikónak az iksz is elég a legjobb tizenhatba jutáshoz, viszont a svédeknek nyerniük kell ehhez.

Nagyon elszántak

Janne Andersson szövetségi kapitány bizakodó svéd részről. – Megmutattuk, hogy mit tudunk, a regnáló világbajnok ellen egészen a végéig versenyben voltunk, de egy utolsó perces góllal alulmaradtunk. Ez a vereség azonban megerősítette az önbizalmat, és meggyőződésünk, hogy Mexikó ellen is kiváló teljesítményt tudunk nyújtani. Nagyon elszántak vagyunk – jelentette ki határozottan a kapitány.

Andersson játékosa, Andreas Granqvist azt mondta a mérkőzés kapcsán: – Mexikó egyénileg nagyon ügyes csapat, két nagy meccset játszott, ezért kiváló helyzetben van. Amit tudunk, azt kitesszük majd a pályára, ez pedig elég lehet a céljaink eléréséhez.

ÉKN

