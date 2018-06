Vb-2018: a franciák csoportelsőként zárnának

Véget ér a „móka” a C csoportban is kedden: az utolsó, harmadik fordulóban 16 órától lesz a Dánia–Franciaország (élő M4 Sport), illetve az Ausztrália–Peru (élő Duna TV) mérkőzés is.

Egyedül a franciák tudták eddigi mindkét összecsapásukat megnyerni, így hat ponttal már két kör után továbbjutottak Griezmannék. Az is eldőlt, hogy Peru kiesett, ugyanakkor a négy egységgel álló dánok és az egy pontos ausztrálok előtt is adott még a lehetőség a folytatás kiharcolására.

Egyszerű, nyerni kell

„Továbbjutottunk a csoportból, ez volt a célunk. Nagyon elégedettek vagyunk. Az utolsó csoportmeccsen is nyerni akarunk, szeretnénk a kvartett első helyén végezni. Meg kell becsülni, hogy sikerült győznünk az első két találkozónkon, ezt nem sokan mondhatják el magukról” – nyilatkozta Didier Deschamps francia kapitány.

Paul Pogba, a franciák középpályása a nemzetközi szövetség honlapjának úgy nyilatkozott, Dánia egy szuper csapat, tele minőségi játékosokkal.

Nyilván alaposan kielemeztek minket, ők is nyerni akarnak, ahogyan mi is, parázs mérkőzésre van kilátás.”

Annak ellenére, hogy Peru számára biztosan a csoportkör jelenti a végállomást, Ausztrália nem számíthat könnyű derbire. Bert van Marwijk tanítványai ugyanakkor mindent meg fognak tenni a siker érdekében. „Egyszerű a képlet, nyernünk kell! Folyamatosan érezhető a csapaton a ­fejlődés, ezúttal is jó játékban bízunk, minimalizálni szeretnénk a hibák számát, és a helyzeteinkkel jól sáfárkodni” – jelentette ki az ausztrálok támadója, Tomi Juric.

A franciáknak meggyűlt a bajuk Peruval múlt csütörtökön, 1–0-ra nyertek csak a gallok. A dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Ricardo Gareca szerint nincs mit számon kérni a csapaton, csak az eredmények miatt bánkódhatnak. „A szurkolóink fantasztikusak, az utolsó találkozón mindent megteszünk, hogy győzzünk, és megháláljuk nekik a drukkolást!”

ÉKN

Vb-2018 - Hierro: sok az öt kapott gól, javulni kell Moszkva/Kalinyingrád - A továbbjutásnak és a csoportelsőségnek örült, a csoportszakaszban bekapott öt gólt viszont sokallta a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a marokkóiak elleni világbajnoki mérkőzés utáni értékelésében. "Elsők lettünk, ez volt a cél - szögezte le Fernando Hierr... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - Negyedszer jutott tovább hibátlan mérleggel Uruguay Moszkva - A nyolcaddöntős Uruguay negyedszer nyerte meg mindegyik csoportmérkőzését a labdarúgó-világbajnokságok történetében, de először úgy, hogy háromszor kellett pályára lépnie. Az oroszországi vb-n Egyiptomot és Szaúd-Arábiát 1-0-ra, a hazai válogatottat pedig 3-0-ra verte. Ötödször fordult ... Tovább a cikkhez

