Vasúton, közúton, levegőben: határainkat vigyázzák a nyírábrányi zsaruk

A megyeszékhely középpontjától 7 kilométerre található debreceni nemzetközi repülőtér a második legnagyobb forgalmú hazai légikikötő a budapesti után. Mindhárom átkelőhely rendőri feladatait a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai látják el.

– Kirendeltségünk egyedülálló ebből a szempontból, nálunk közúton, vasúton és légi úton is van lehetőség a határátlépésre. Egyszerre őrizzük Magyarország államhatárát és a schengeni övezet külső határát, ellátjuk az idegenrendészeti, közrendvédelmi, illetve közlekedésrendészeti feladatokat is. Fenntartjuk a határrendet és a 32,5 kilométernyi zöldhatárszakaszt is folyamatosan őrizzük – mondta Szentesi Bálint alezredes, kirendeltségvezető, aki légiközlekedés-védelmi nemzeti auditori végzettséggel is rendelkezik.

– Sőt, a három átkelőhelyünk tulajdonképpen négynek számít, mert Bagamérnál, a H 72 határjelnél szombatonként 9-től 17 óráig egy ideiglenes is várja az utasokat. Ezek mindegyikén folyamatosan ellenőrizzük a forgalmat. Repülőterünk utaslétszáma folyamatosan emelkedik. Míg 2016-ban 284 ezer, tavaly 328 ezer fős személyforgalmat bonyolítottunk le. Idén az év első három hónapjában már 73 ezer utasnál tartottunk, ez minden idők legforgalmasabb első negyedéves időszakának számít. Bár a mintegy 70 kilométernyire lévő Nagyváradon (Oradea) is van repülőtér, a kedvező árak és az eltérő úticélok miatt Romániából is és Ukrajnából is sokan elautóznak Debrecenig, hogy gépre szálljanak. Méretünk és utasszámunk lényegesen szerényebb, mint a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéré, de minden biztonsági protokoll ugyanúgy működik. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) az utasbiztonsággal összefüggő előírások terén szakmai felügyeleti jogkört gyakorol felettünk, valamint a védelmi rendszerünk és technológiánk kialakításában is folyamatos segítséget nyújt Macsári István alezredes, az RRI légiközlekedés-védelmi osztályvezetőjének irányításával. Évente többször ellenőrzést végeznek nálunk, és kollégáink minden évben vizsgáznak a szakmai ismeretekből. A Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal is szoros az együttműködésünk: mindennap két kolléga érkezik tőlük, hogy besegítsen a zöldhatár őrzésébe, így nagyobb kapacitásunk marad a reptéri járőrszolgálatra. Útlevélkezelőink minden héten angolórán vesznek részt, a moszkvai járatoknál pedig Mikita Péter alezredes, megyei főkapitányságunk kiemelt főelőadója van segítségünkre orosz nyelvtudásával. 2006-ban új terminálok létesítéséről született terv, ennek kidolgozásából a rendőrség is kivette a részét, így olyan elképzelés valósulhatott meg, amely ideális a biztonság szempontjából. Nem jellemzőek a bűncselekmények, méretünkből adódó áttekinthetőségünk miatt nem igazán van lehetősége annak, aki például a csomagokat szeretné megdézsmálni.

Általában a Londonba induló járatok utasainál találunk kereskedelmi mennyiséget meghaladó, zárjegy nélküli vagy idegen zárjeggyel ellátott cigarettát. Ilyenkor elkülönített helyen átvizsgáljuk a poggyászt, és értesítjük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait.”

Körözött személyek gyakrabban akadnak fenn a rostán, a nyírábrányi zsaruk tavaly 25 alkalommal fogtak el olyanokat, akiket a hatóságok valamiért kerestek. Legutóbb április 8-án hajnalban a hajdúdorogi Sz. Sándor (58) próbált meg belépni az országba a repülőtéren, azonban a Siklósi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene tartási kötelezettség elmulasztása vétségének megalapozott gyanúja miatt. Nem folytathatta útját, a rendőrök előállították őt a repülésbiztonsági alosztályra, majd értesítették az ügygazda kapitányságot.

A menetrend szerinti és charterjáratok mellett magángépek, kisgépek is gyakori használói a reptérnek. Ezeknek az utasai és csomagjai a speciálisan az ő ellenőrzésükre kialakított GAT-terminál hiányában ugyanazon az ellenőrzésen esnek át, mint az utasszállítóké.

– Civil ellenőrök végzik a védelmi ellenőrzést, a rendőrség pedig ennek biztosítását, szakmai felügyeletét látja el – mondta Karacs Attila alezredes, határrendészeti osztályvezető. – Kollégáink azt nézik, hogy az ellenőrök a technológiai utasításoknak megfelelően végzik-e feladatukat, és beavatkoznak, ha ez válik szükségessé. A kirendeltségnek hét kutyavezetője van, akik összesen kilenc kutyával dolgoznak. Közülük négy vezető és öt eb mindig a repülőtéren lát el szolgálatot. Az ötből négyen kábítószer-keresők, egy pedig robbanóanyag-kereső kutya.

Volt rá példa, hogy a robbanószer-keresőnk jelzett, és a kontrolleb is igazolta őt. Végül a tűzszerészek állapították meg, hogy valójában nagyobb mennyiségű hajfestéket szeretett volna magával vinni az utas, azonban nem jól zárta le a flakont. A belőle illanó, nagyobb töménységben robbanásveszélyes hidrogén-peroxidot érezték kutyáink, amely a TATP nevű robbanóanyag egyik alkotóeleme.”

A leggyakrabban közokirat-hamisítás bűntettével találkozunk, de emiatt is mindössze két alkalommal indult eljárás a tavalyi évben. Albán állampolgárok hazájuk biometrikus útlevelével vízummentesen léphetnek be hazánkba, azonban a továbbutazáshoz ez az okmány már nem elégséges. A problémát ilyenkor általában más ország okmányának felmutatásával próbálják kiküszöbölni. Ennek gyanúja esetén útlevélkezelő kollégáink egy gyors tudáspróbával ellenőrzik, hogy valóban beszéli-e a belépni kívánó az úti okmány kiállítója szerinti ország hivatalos nyelvét. Az is gyanakvásra adhat okot, ha az utas pontosan ugyanolyanra fésüli frizuráját, mint az igazolványképen van, így próbálva meggyőzni minket arról, hogy valóban ő látható a fényképen. Ha olyan próbál meg belépni az ország területére, aki erre nem jogosult vagy nem tudja a jogosultságát igazolni, akkor az ún. be nem léptethető utasok várójába kerül, míg vissza nem irányítjuk őt. Itt ellátásban részesül, de nem hagyhatja el a tranzitterületet. A repülőtér Moszkvából, Tel-Avivból, Londonból, Párizsból, Malmőből, Eindhovenből, Milánóból és Münchenből fogad járatokat és indít gépeket ezekbe a városokba. Ez egészül ki nyáron a burgaszi, barcelonai, zakinthosi, hurghadai, antalyai és drezdai járatokkal. Forgalmunk a charterszezon beindulásával fokozódni fog, felkészülten várjuk az utazni vágyókat.

