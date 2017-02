Vasparipák szobahőmérsékleten

– Csodaszép régi és új építésű motorokat és egyéb érdekességeket láthatnak azok, akik a csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvényre kilátogatnak az Auchan bevásárlóközpontba. A „vasakon” felül a kiállítók standjainál a motorozás elengedhetetlen tartozékait és kiegészítőit tekinthetik meg az érdeklődők. A megyei rendőr-főkapitányság szervezésében naponta baleset-megelőzési programokra is sor kerül, emellett a vállalkozó szelleműek a kiállított szimulátorokon tehetik próbára tudásukat, míg a gyermekeket ügyességi pálya is várja – sorolta Nagy László főszervező. – Azokra is gondoltunk, akiket nem csak a technika érdekel, őket élménybeszámolók, vezetéstechnikai előadások várják. Szombat délután többek között debreceni vaspapucsosokkal lesz közönségtalálkozó, illetve egy nagyon látványosnak ígérkező motoros streetfighter bemutatót is láthat a publikum 13 órától, ez a kinti parkolóban lesz.

– Immár ötödik alkalommal rendezzük meg a vásárral egybekötött kiállítást. Az áruház korzósora lényegesen nagyobb és komfortosabb helyet biztosít számunkra az eddigiekhez képest, ráadásul itt bevásárlás közben lehet megcsodálni a motorokat. A zárónapon kerül sor a Hajdú Online motorszépségversenyének eredményhirdetésére, melynek győztesére a haon.hu-n és a helyszínen is szavazhatnak. A nagyjából ötven motorral – köztük öt, eddig csak Milánóban kiállított 2017-es BMW motorkerékpárral – nyugodtan lehet majd pózolni, fényképezkedni. A showra a belépés díjtalan – hangsúlyozta Nagy László.

A rendezvény minden nap reggel 9 órától este 8-ig várja a látogatókat.

HBN-MSz

