Vásáron a legújabb tervezői trendek

Meglévő és új alkotókkal várták az érdeklődőket az V. CSAK Design Vásáron a Debreceni Egyetem aulájában. Igazán különleges tervezői darabokat láthattunk, emellett minőségi kávékat és édességeket is kóstolhattunk. A CSAK Design egy fontos mérföldkő a debreceni dizájnkedvelő közönség és a dizájnerek életében. Egy olyan összefogás és rendezvénysorozat vette kezdetét, ahol helyi iparművészek és tervezők kapnak bemutatkozásra lehetőséget. Európa számos nagyvárosában már működik ez a kezdeményezés, aminek mintájára a cívisváros is csatlakozott a progresszív áramlathoz.

Fotó: Molnár Péter

Újradinamizálás

A CSAK Design program garancia a valódi, igényes, minőségi, egyedi tervezői darabokra. Elsődleges célja, hogy az alkotóknak – akik többnyire családanyák, vagy munka mellett végzik ezeket a tevékenységeket – legyen olyan helyük, ahol be tudják mutatni a portékájukat. A kezdeményezést a Debreceni Kőr Dáma Egyesület karolta fel, innen ered a CSAK dizájn elnevezés, hiszen tartalmában jól illeszkedik az egyesület 2016-ban indított, nagy sikerű CS.A.K. azaz Cselekvő, Alkotó Közösség című projektgondolatához is. A kezdeményezés az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz is szorosan kapcsolódik. „A minőség, a hagyományaink, az értékeink fontosak. Annak a lehetősége, hogy Európában miként lehet átörökíteni, újradinamizálni, megmutatni ezeket, bennünk rejlik. Debrecen odafigyel az alkotó emberekre” – fogalmazott korábban Porkoláb Gyöngyi, az Európa Kulturális Fővárosa pályázat operatív igazgatója a kezdeményezésről.

Fotó: Molnár Péter

Különféle textúrák

A szervezők 1-2 havonta biztosítanak megjelenési lehetőséget az alkotóknak, akik között újakat is köszöntenek. Immár másodjára szerepelt a dizájnerek között Vilmányi Judit, a Terra Projekt megálmodója. Arra törekszik, hogy praktikus kerámiatermékeket állítson elő az emberek mindennapi életébe. Formái egyszerűek, azokat a megoldásokat részesíti előnyben, ahol a nyugodt részletek összhangban vannak a nyers felületekkel.

Fotó: Molnár Péter

– Döntően lapnyújtott és korongolt edényeket hoztam, nagyon szeretem azokat a felületkialakításokat, amelyekkel különböző textúrák hatásait tudom elérni. Mostanság leginkább a kerámiák esetében a textúrák és faktúrák megjelenítése foglalkoztat és inspirál. Nagyon szeretem a fémesen csillogó effektmázakat, s a természetközeli színeket. Ezekről a földközeliség jut eszembe – emelte ki. Munkái között – adventi vásár lévén – ünnepi dekorációk is szerepeltek.

Fotó: Molnár Péter

Fa nyakkendő, beton ékszer, festett kelme, díszes öltözék, újrahasznosított táskák és egyéb termékek várták egészen 17 óráig a különlegességek kedvelőit.

BB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA