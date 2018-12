Vasárnapig a kispályás focié a főszerep

Év végén, a két ünnep között a debreceni futballszerető plénum már megszokhatta, hogy mindenkinek a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban a helye. Ahogy karácsonykor sok helyről nem hiányozhat a bejgli, úgy sok embernél megvan a szokásos program is erre a négy napra.

Ha pedig már bejgli: – A torna egyik célja egyértelműen az, hogy a sok karácsonyi finomságot lemozogjuk – kezdte Kerekes Zsombor, akiből jól tudjuk régről, hogy Zsombi csak egy van. Madar Csabával és Bogdanovics Igorral kiegészülve ők képviselték a Loki „öregfiúit” egy megfiatalított csapatban. – Szeretnénk természetesen minél jobb eredményt elérni; hogy ez egészen pontosan mit is jelent, még nem tudom, de majd kiderül. A legjobb pedig az egészben az, hogy a barátaimmal lehetek, és azt csinálhatom, amit mindig is a legjobban szerettem: rúghatom a labdát – fejezte be gondolatmenetét a DVSC legendája.

Fotó: Derencsényi István

Aktív futballisták is

Több NB I-es, NB II-es és futsalos labdarúgó is jelen volt, sőt mi több, jól is focizott csütörtökön. Pályára lépett például Trencsényi János is, aki az első osztályú berettyóújfalui futsalcsapat kiválósága. – December közepétől január közepéig szünetel a bajnokságunk. Ez az időszak pedig nekünk nem is a felkészülésre szolgál, hanem inkább úgy mondanám, arra kell, hogy ne épüljünk le. A lehető legjobb időben van ez a torna így, ráadásul az ország egyik legszínvonalasabb kispályás megmérettetése is. Mivel debreceni vagyok, így mondhatom, a szívem csücske a Real Team Kupa – fogalmazta meg gondolatait a Mezei-Vill játékosa a torna kapcsán.

Fotó: Derencsényi István

Óriási gólok, meglepetéseredmények, harc, fordulatos meccsek, a DEAC-os Bíró Péter duplájával történő Agroroll-„feltámadás”, ezekkel a momentumokkal lehetne összefoglalni az első nap eseményeit. Pénteken 13 órától pedig tovább folytatódnak a csoportküzdelmek. Pályára lép többek között Spitzmüller István, Gohér Gergő, Fülöp Noel, és Csocsánszki Dávid is – tudtuk meg Debreceni Péter főszervezőtől. A második napon küzd a továbbjutásért a tavalyi győztes After, amely a Mates Teammel, a Főnix Kandallóval és a Taskó Autó Bökönnyel van egy csoportban. A „D” jelű kvartett pedig egy amolyan halálcsoport, itt a Labonczfa-Szántó-Joma, a Koroknai Autósiskola, a Nuno Baráti Köre és a Barber Street harcol egymással. A jegyeket érdemes idejében beszerezni, hiszen már az első napon is háromnegyedéig megtelt a Hódos.

A torna eseményeit élőben a www.realteamkupa.hu oldalon lehet követni.

PI

Gólokban nem lesz hiány: újra itt a Real Team Kupa Debrecen - A több találat érdekében idén ismét 5x2-es kapukra játszanak majd a csapatok. Ebben az évben sem maradnak a két ünnep kötött futball nélkül a debreceni sportbarátok, hiszen csütörtöktől vasárnapig ismét pattog a labda a Hódosban megrendezett Tutti Gelati Real Team Kupán. A tornára az o... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA