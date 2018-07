Vasárnap már Balmazújvárosban is tétre megy a játék

„Apa, kezdődik!” – hangzott pár éve egy reklámban szlogenként a felkiáltás. Tegnap pedig épp Balmazújvárosban lehetett hallani egy kisiskolástól, amint az édesapja bérletet vásárolt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2018/2019-es NB II-es szezonjára, ugyanis vasárnap bizony elkezdődik.

Nagyon nehéz felkészülésen vagyunk túl, ami nem baj, hiszen így tud mindenki olyan fizikai állapotba kerülni, amivel el lehet indulni a bajnoki szezon hosszú, és rögös útján”

– kezdte okfejtését Szalai András, a balmazújvárosiak újdonsült jobb hátvédje. S ha már újdonságok, teljesen átalakult a hajdúsági csapat kerete az előző szezonhoz képest, 18 játékos távozott az együttestől, és szép számmal érkeztek fiatalok, rutinosabbak is a klubhoz innen-onnan. Szalai épp a nyitófordulós ellenféltől, a Dorogi FC-től érkezett Horváth Ferenc alakulatába.

– Megmondom őszintén, abban, hogy ide igazoltam, nagy szerepet játszott a vezetőedző személye. Már a télen is szó esett arról, hogy esetleg a Balmazújvároshoz igazolok, akkor meghiúsult, most azonban összejött, aminek nagyon örülök, hiszen a fejlődésem szempontjából ez egy jelentős állomás lehet a karrieremben – indokolta a hajdúsági gárdához való igazolását a védő.

A megújulás küszöbén

Rajta kívül a belső védőt játszó Bora György is a dorogiaktól érkezett. Ebben az újjáalakuló újvárosi csapatban nem sokan vannak így – mármint hogy egy csapattól jöttek volna – vagyis kevesen ismerték egymást ez idáig. Több ízben is arról beszélt a mester, hogy össze kell még szoknia a srácoknak, de ezt például a játékosok közül is többen kiemelték.

Fotó: Molnár Péter

– Nehéz szezon vár ránk, össze kell még szoknunk, össze kell érnünk, de egy biztos, mindent meg fogunk tenni a sikerért, minden meccsen győzelmi szándékkal lépünk pályára, s remélem, hogy a szurkolók segítségével, szép eredményeket tudunk majd elérni – zárta mondandóját Szalai András.

Most még tehát lehet szólni, anyának, apának, testvérnek, barátnak, hogy kezdődik, azonban az öthetes felkészülés után, július 29-én vasárnap 18 órakor végérvényesen is útjára indul a labda a Merkantil Bank Ligában, s így Balmazújvárosban is.

PI

