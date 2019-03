Vasárnap délelőtt ismét Rotary Futófesztivál

A program a hagyományos jótékonysági futással indul, melynek távja 1993 méter. A verseny célja minél több embert megmozgatni kortól és edzettségi szinttől függetlenül. A résztvevők nemcsak egyéniben, de csapatban is nevezhetnek, akik kedvet kaptak a futáshoz, hiszen a legnagyobb létszámban résztvevő csapat egy félautomata defibrillátort nyer.

Több távon is

Tizenegy órától az edzettebbek állnak rajthoz; ők több maratoni táv közül is választhatnak. A szervezők természetesen ezúttal is szeretettel várják a kerekes­székes versenyzők jelentkezését is. A célban minden versenyző egy különleges, egyedi tervezésű érmet kap, mely Debrecen nevezetességét, a Nagytemplomot ábrázolja. A mezőny a II. János Pál pápa térről rajtol, s az egyben a cél is lesz majd.

HBN

