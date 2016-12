Városnézéssel, fürdőzéssel búcsúztatják az óévet

Karácsonyra van még néhány kiadó szoba a Hotel Óbesterben, ahol az évről évre több foglalás idén rekordot dönt. Az Aranybikában december 24-én teltház lesz egy nagyobb számú csoportnak köszönhetően – tudtuk meg Szarvas Éva Lídiától, a két szálloda igazgatójától. Mint mondta, főleg belföldi vendégeket várnak, s folytatódik az a trend, hogy külföldön dolgozó, hazalátogató magyarok szállodában töltik az ünnepeket családjukkal. Külföldről Romániából és Olaszországból jönnek nagyobb számban.

– Mindkét helyen programcsomagokat kínálunk, abban többek közt fürdő- és múzeumi belépő, vacsora van – mondta.

Szilveszterkor egyértelműen teltházas lesz mindkét szálloda, gyakorlatilag decemberre elfogytak az üres szobák. – Sok visszatérő vendégünk van, de újak is jönnek; az óévbúcsúztató kínálatunk nagyon népszerű. Idén is tartunk disznótort december 30-án. A tapasztalataink egyébként azt mutatják, hogy Debrecen turisztikai vonzereje megnőtt: szervezünk idegenvezetéses városnéző sétát, és úgy tűnik, két turnus is szükséges lesz, olyan sokan érdeklődnek – tette hozzá az igazgató.

Már régen lefoglalták

A szilveszter teltházzal megy (a gálavacsorára minden jegy elkelt, és sokan vannak várólistán), a karácsony félházas lesz a Hotel Lyciumban (a cégcsoporthoz tartozó Hotel Aquaticum viszont karácsonykor is megtelik) – tudtuk meg Szerdi Zsuzsannától, a Hotel Lycium igazgatójától. – Szilveszterre már 2 hónappal előtte lefoglalták a szobákat, karácsonyra még érkeznek foglalások. Úgy 6-7 éve trend szállodában karácsonyozni, 10 éve olyankor csak néhány vendég volt, még akciós csomagokat kínáltunk – mondta el a vezető.

Adventi pillanatok Debrecen főterén, aranyvasárnap. A tapasztalatok szerint növekedett a cívisváros turisztikai vonzereje | Fotó: Molnár Péter

Az év végi vendégek 90 százaléka belföldi, a külföldiek németek, románok, britek; jellemzően családok és baráti társaságok.

– Népszerűek a gyerekprogramok, szilveszterkor a mindenkori sztárvendég, karácsonykor a wellness és a szaunaszeánsz, valamint a főtéri vásár – sorolta, hozzátéve, hogy általánosságban elmondható hogy a belföldi turizmus fellendülése.

Mindent szeretnek

Hajdúszoboszlón, a Hotel Délibábban közel teltház lesz december 23-tól január elejéig. A Hunguest Hotels szállodái évről évre megtelnek az ünnepekre, idén is 90-100 százalékos kihasználtságról számolt be Nagy Gyula Zoltán, a lánchoz tartozó Aqua-Sol, Béke és Apolló értékesítési vezetője.

– Vendégeink 3-4 éjszakát töltenek nálunk, karácsony vagy szilveszter körül, illetve a két ünnep között is. A következő két hétben szinte teljes foglalással üzemelnek a szállodáink, annak ellenére, hogy az év végi áraink magasabbak a megszokottnál, a legdrágább a szilveszteri csomagunk – tette hozzá Nagy Gyula Zoltán, és azt is elmondta, hogy a vendégek korán foglalnak, jellemzően érkezés előtt 3-5 héttel.

Hetven százalékuk belföldi, sokan érkeznek a határon túlról, magyarok és románok is, valamint kisebb számban lengyel, orosz és ukrán polgárok. Minden program népszerű, amit a hotelek és a város nyújtani tud: a gyógyfürdőzés, a wellness, a szállodai karácsony és óévbúcsúztató is.

– Szőke Tímea –

A reptéren is nagyobb forgalom

A nagyobb utasszám-igények kiszolgálása érdekében megnövelte a Wizzair a Debreceni Repülőtéren járatainak számát december 15. és január 8. között; például a londoni heti 7 helyett 9 gép megy, illetve erre az időszakra a malmöi járatot is visszaállította a légitársaság, de így is majdnem tele vannak a gépek – tudtuk meg Gulyás Péter forgalmi igazgatótól. Mint mondta, a Londonból érkező repülőkön – mivel nagyon sok kint dolgozó ember jön haza az ünnepekre – szinte túlfoglalás van, ezt be kell kalkulálniuk az utazni szándékozóknak, de egyébként kaphatók még jegyek, illetve a megszokott üzem szerint működik a debreceni légikikötő.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA