“Várjuk a Báránd elleni rangadót”

Nádudvari SE–Konyári SE 2–2 (1–0)

80 néző. Vezette: Tóth T. (Hadházi I., Kertész F.)

Nádudvar: Dobi A. – Rasó P., Erdős M., Pál I., Tóth I., Kovács I., Székely Z., Varga Zs., Czibere K., Szabó S., Varga D. (Nagy Z.) Edző: Gere Csaba.

Konyár: Száraz Cs. – Csuka Zs., Bakk I. (Szigeti J.), Tamási S., Antal G., Nagy A. (Nagy B.), Varga Z., Lakatos G., Tasi I., Horváth Á., Rézműves K. Edző: Kiss László.

Gól: Tóth I., Erdős M., illetve Nagy A., Lakatos G. Jók: Dobi A., illetve Szálas Cs., Mindenki Kiállítva: Csuka Zs. Ifi: 4–3.

Gere Csaba: Ez a 2–2 nem a múlt heti 2–2. Sokkal gyengébben játszottunk, de még így is el kellett volna már az első félidőben döntenünk a mérkőzést, egy rakat helyzet maradt kihasználatlan. A másodikban is voltak lehetőségeink, de a vendégek is egyre többször kerültek a kapunk elé, a vége előtt sikerült is egyenlíteniük, kivettek a zsebünkből két pontot.

Kiss László: Szeretnék gratulálni a csapatomnak a mai napon tanúsított hozzáállásához és játékához. Tíz emberrel is győzelmet érdemeltünk volna ezen a meccsen.

Komádi SE–Báránd KSE 2–0 (0–0)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Kóti L., László J.)

Komádi: Bokor Cs. – Tóth L., Varga L., Kóti R., Balogh S. (Fekete Zs.), Vass Á., Nagy J., Nagy I., Miczura Varga K., Puskás Z., Takács D. Edző: Szabó Sándor.

Báránd: Tóth S. – Karácsony B. (Török D.), Faragó B., Csóka G., Karmazsin Z., Schuller I. (Török R.), Molnár L., Mester L., Mester N., Erstey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János.

Gól: Balogh S., Puskás Z. Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 2–2.

Szabó Sándor: Egy nagyon szervezetten, jól játszó ellenfelet sikerült úgy legyőznünk, hogy a csapat minden játékosa odatette magát ezen a mérkőzésen. Csak gratulálni tudok mindenkinek, aki a győzelem érdekében tevékenykedett.

Szabó János: Bosszantó vereséget szenvedtünk, mert az első félidőben akár a mérkőzést is eldönthettük volna. Remélem az edzőkollégának a második játékrészben a játékvezetéssel nem volt problémája.

Földes KSE–Debreceni Sport Club 4–3 (1–1)

50 néző. Vezette: Mező S. (Katona D., Katona K.)

Földes: Horváth Zs. – Bernáth G., Mészáros T., Nagy S., Vincze A., Fegyverneki B., Faragó Gy., Karacs T., Dede I., Vincze N., Kállai A. Edző: Bakonyi János.

Debrecen: Nagy B. – Asztalos R., Tóth Cs. (Rubos Á.), Balázs Á., Kocsis L. (Sándor R.), Gorzsás I., Kiss R., Répási J., Tamás A., Kovács K., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Gól: Vincze N., Vincze A., Karacs T., Faragó Gy., illetve Kiss R.(2), Tóth Cs. Jók: Senki, illetve Répási J., Balázs Á., Tóth Cs., Kiss R. Ifi: 2–1.

Bakonyi János: Alacsony színvonalú mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött. További sok sikert kívánok a DSC csapatának. Várjuk a Báránd elleni rangadót.

Nagy Róbert: Hiába lövünk három gólt idegenben, fegyelmezetlenségeink miatt mégis nulla ponttal távozunk. Gratulálok a Földes csapatának, további sok sikert kívánok nekik.

Debreceni EAC–Hajdúszováti SE 5–3 (1–1)

20 néző. Vezette: Vasziliu T. (Darányi B., Benedek Zs.)

Debrecen: Dudád D. – Párducz T., Fodor T. (Radványi R.), Rácsai L., Molnár M. (Köstner T.), Papp G. (Nagy A.), Hetrovics R., Csák Zs. (Varga Á.), Lávai Á. (Dr. Rácsai L.), Magi L., Nyeste K. (Szőke P.) Edző: Katona László.

Hajdúszovát: Marton A. – Balogh J., Rostás N., Szabó J., Major I., Jónás B., Lakatos K., Nagy Zs., Balogh D., Lakatos I., Vásárhelyi M. (Balogh K.) Edző: Balogh Ferenc.

Gól: Csák Zs.(3), Hetrovics R., Lévai Á., illetve Lakatos K.(2), Major I. Jók: Mindenki Kiállítva: Rostás N. Ifi: 20–1.

Katona László (Lapzártáig nem értük el)

Balogh Ferenc: Jól kezdtük a mérkőzést, de a végére mind fizikailag, mind szellemileg elfáradtunk. Gratulálok a DEAC csapatának.

Nagyrábé Petőfi SK–Püspökladányi LE 2–2 (2–1)

150 néző. Vezette: Csiszár K. (Nedeczky Zs., Nagy R.)

Nagyrábé: Szántó F. – Johan Gy., Tóth P., Vénig A., parti P., Ungvári P. (Ötvös S.), Faragó L. (Nagy Cs.), Szabados M., Vig V., Balogh M. (Szabó T.), Kovács A. (Mészáros I.) Edző: Tóth Péter.

Püspökladány: Katona N. – Kéri M., Mile B., Szabó B. (Szabó L.), Baranyai L., Nagy S., Varga M., Keserű K. (Sass F.), Karacs Z. (Danka L.), Ferenczi L., Varga L. (Dajka L.) Edző: Fülöp András.

Gól: Faragó L., Vig V., illetve Kéri M., Baranyai L. Jók: Mindenki, illetve Katona N., Baranyai L., Varga M., Mile B. Ifi: 2–2.

Tóth Péter: Köszönjük szépen Szántó Ferinek a segítséget. Sajnálom, hogy a mai mérkőzésen nem tudtunk győzelmet szerezni, pedig minden adott volt hozzá, megvoltak a helyzeteink amiket elhibáztunk, viszont sajnálatos módon a játékvezető ismét ellenünk ítélt, mivel nem adott meg egy 150%-os büntetőt, amit azzal korrigált, hogy az első büntető amit adott az nem biztos, hogy az volt, így kettőt nem ítélhet meg. További sok sikert kívánok a Püspökladány csapatának.

Fülöp András: A három pontos rendszerben a döntetlennel nem sokat érünk, a mai már a hetedik volt. Annyi pozitívum van, hogy tizenkét forduló alatt nem találtunk legyőzőre, de a tizennégy elveszett pont nagyon sok. Ma akarásban és küzdésben is jól teljesített a csapatom, ezt kell átmenteni a hátralevő kettő fordulóra és akkor talán jó szájízzel megyünk a téli szünetre.

