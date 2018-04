Várják a javaslatokat tervekhez Debrecenben

China Tibor, Debrecen főépítésze elmondta: jelen szakaszban az ezekhez szükséges információk beszerzése és azok átadása zajlik a tervező Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft-nek.

Sziki Gyula, a főépítészi iroda vezetője hozzátette: a most érvényben lévő szerkezeti tervet még 2001-ben, a szabályozásit pedig 2003-ban fogadták el. Arról is beszélt, hogy az elkezdett munkát két év alatt kell befejezni, melynek során egyebek mellett lakossági kéréseket, örökségvédelmi, kulturális, idegenforgalmi, infrastrukturális, valamint fejlesztési szempontokat is figyelembe vesznek. – Jövőre lesznek olyan részletes rendezési tervek, amelyek utcákra, telkekre lebontva megmutatják, hogy hol, milyen elképzelések vannak. Ezekről lakossági fórumokat fogunk tartani – fogalmazott.

China Tibor hangsúlyozta, hogy a szabályozási tervvel kapcsolatban az Építész Kamara tagjaitól, a lakosságtól, illetve a debreceni gazdaság szereplőitől is várnak javaslatokat, ismertethetik velük fejlesztési elképzeléseiket.

