Várhatóan drágul az online rendelt termékek kiszállítása egy felmérés szerint

© Fotó: Pixabay

Budapest, 2018. május 31., csütörtök (MTI) – Az online vásárlásoknál a logisztikai cégek már tavaly év végén emelték a kézbesítések árát, a tendencia 2018 első negyedévében is folytatódott és az év hátralévő részében is folytatódik, amelyet az online vásárlók is megéreznek majd – derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös kutatássorozatának idei második tanulmányából.