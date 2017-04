Várható volt, hogy előbb-utóbb valaki beleszalad a késbe

Kabai Meteorit SE–Berettyóújfalui SE 0–2 (0–2)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (Kriston T., Vadon T.)

Kaba: Sarkadi A. – Szücs G., Jeges Z., Kiss R. (Tamás M.), Karika M. (Kuhajda A.), Plókai M., Kovács M., Szabó B. (Lázár R.), Kállai D. (Kozma L.), Németi M. (Varga P.), Czidor R. Edző: Kiss Lajos.

Berettyóújfalu: Virányi G. – Kardos I. (Sustyák D.), Szabó G. (Daróczi D.), Nagy S. (Polonio-Guerreiro J.), Nagy B., Csordás J., Jancsó A., Takács Z. (Szabó P.), Ékes G., Sándor Sz. (Békési D.), Nagy R. Edző: Szitkó Róbert.

Gól: Szabó G., Jancsó A. Jók: Szücs G., Karika M., Plókai G., Kovács M., illetve Takács Z., Kardos I., Csordás T. Ifi: 0–3.

Kiss Lajos: – Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, így megérdemelten szerzett két gólos vezetést a BUSE, akik megmutatták, nem véletlenül állnak a dobogón. A második félidőben nagy akarással játszottunk, próbáltunk gólt szerezni, de ez a mai napon nem sikerült. A játékért nem, de a küzdésért meg tudom dicsérni a játékosaimat. Gratulálok a Berettyóújfalu együttesének!

Szitkó Róbert: – Az első félidei játékunkkal elégedettek lehetünk, hiszen megnyugtató előnyre tudtunk szert tenni. A második félidőben túlságosan is őriztük az eredményt és ezért támadásban kevesebbet nyújtottunk. A védekezésünkkel viszont elégedett lehetek, hiszen egy szabadrúgáson kívül az ellenfél nem veszélyeztette a kapunkat.

Sárrétudvari KSE–Polgári VSE 9–0 (4–0)

200 néző. Vezette: Takács I. (Rezes M., Péter A.)

Sárrétudvari: Kiss B. (Nagy P.) – Rozsik K. (Füleki B.), Szűcs P., Vass Á., Juhász B., Tóth N. (Rostás D.), Szabó T., Fegyverneki M., Bogár M., Gál M. (Vass A.), Nagy T. Edző: Bodó Lajos.

Polgár: Kovács Zs. – Molnár G., Tóth K., Vadász G., Tóth M., Vincze Cs., Molnár D., Csorba T., Bolgár D., Nagy M., Szitai Z. Edző: Szőke Ferenc.

Gól: Tóth K. (ög), Szabó T. (2), Vass Á.(2), Vass A. (3), Füleki B. Jók: Az egész csapat, illetve Kovács Zs. Ifi: 15–0.

Bodó Lajos: – A mai győzelem nagyon jót tett a lelki világunknak. Várható volt, hogy előbb-utóbb valaki beleszalad a késbe. Nagyon örülök a nagy arányú győzelemnek, annak ellenére is, hogy az Ifi és a felnőtt meccsen is a polgári kapus megakadályozta, hogy még nagyobb arányban nyerjünk. Minden tiszteletem az övé! Ezzel a szép győzelemmel szeretnénk kedveskedni Kiss Tibor polgármester úr közelgő névnapjának tiszteletére! Gratulálok a fiúknak, hogy az ilyen mérkőzéshez is kellő komolysággal abszolváltak!

Szőke Ferenc: – Egy nagyon jó játékvezetés mellett zajlott a mérkőzés. Az ellenfél játéka hatékonyabb volt, mint a miénk, nem tudunk felnőni ehhez a feladathoz. Sok sikert kívánunk a Sárrétudvarinak.

Hajdúszoboszlói SE–Monostorpályi SE 2–1 (1–0)

60 néző. Vezette: Pál G. (László J., Árva A.)

Hajdúszoboszló: Csobán I. – László R., Tóth Z., Kálmán Z., Pap L.(szabó B.), Éder G.(Kovács Gy.), Szabó M.(Kunkli B.), Szabó G.(Butor Cs.), Kereki M., Galgóczi P.(Mester M.), Pataki P. Edző: Sarkadi Zoltán.

Monostorpályi: Szabó A. – Nyilas J., Patka J., Nyilas Sz., Cseke B., Bereczky B., Kiss G.(Bodnár I.), Gellért M.(Tapoti J.), Tóth A., Dorogi Gy., Lakatos Zs.(Jávorszky J.) Edző: Kaszás János.

Gól: Galgóczi P., Kálmán Z., illetve Tóth A. Jók: Mindenki, illetve Tóth A., Cseke B. Ifi: 6–1.

Sarkadi Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen értékes három pontot szereztünk. Gratulálok a csapatnak!

Kaszás János: – Az első félidőben kiegyenlített játék volt, mindkét oldalon akadtak helyzetek, amiből a Szoboszló egyet kihasznált. Nekünk is volt egy gólszerzésünk, amit a játékvezetők érthetetlen módon megsemmisítettek. A második félidőben végig támadtunk és a kapujukhoz szegeztük a Hajdúszoboszló csapatát, de egy egyéni hiba miatt újabb gólt kaptunk. Büntetőből tudtunk utána szépíteni, de már az egyenlítés nem sikerült.

Debreceni EAC–Hosszúpályi SE 1–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Nagy T. (Szabó P., Kovács Z.)

Debrecen: Dukát P. – Vékei N.(Kökényesi Á.), Madar Cs., Sütő B.(Balás V.), Katona T.(Szarka J.), Ménes M., Csörgő K., Kincses D., Simonka R., Sós D., Ozsváth J.(Révai Z.) Edző: Sáfár László.

Hosszúpályi: Fejér G. – Kőnig A.(Vass L.), Rostás K., Rostás G., Kun Á., Apagyi R., Nagy Sz., Fábri D., Olajos G., Bencsik A., Bagi T.(Purguly E.) Edző: Darnai József.

Gól: Révai Z., illetve Kőnig A., Fábri D. Jók: Senki, illetve Az egész csapat, Kőnig A. a mezőny legjobbja. Ifi: 8–0.

Sáfár László: – Ezt elszúrtuk.

Darnai József: – Ez a győzelem úgy kellett már a csapatomnak, mint a nyírségi homoknak a két napos felhőszakadás. Szeretném megköszönni a játékosaimnak, hogy boldoggá tették a születésnapomat! Külön szeretnék gratulálni a játékvezetői hármasnak, hogy egyenlő mércével mért.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Derecskei LSE 2–3 (0–0)

100 néző. Vezette: Mészáros Cs. (Bodnár T., Gyarmati I.)

Hajdúsámson: Bíró T. – Bacskai A., Csatári D., Mertin L., Halász Z., Molnár Á. (Biri B.), Béke F., Mertin D. (Illés J.), Kubán Z., Szabó B., Dávid T. Edző: Halász Zoltán.

Derecske: Nógrádi I. – Trembeczki M. (Kovács B.), Vadász I., Sólyom M., Alimán J., Burkus D., Szilágyi M., Fekete B. (Magyar B.), Gali V., Kiss S., Szűcs Z. Edző: Szép Sándor.

Gól: Béke F., Dávid T., illetve Vadász I., Sólyom M., Szűcs Z. Jók: Senki, illetve Vadász I., Szilágyi M., Alimán J., Nógrádi I.

Ifi: 4–2.

Halász Zoltán: – Jó játékvezetés mellett egy kiegyenlített mérkőzést játszottunk egy szimpatikus derecskei csapattal. Igaz, hogy amatőr szinten vagyunk, de míg a csapat egy részét jobban érdekli minden más, mint a hétközi edzés vagy a hétvégi meccs, addig nem várhatunk el túl sokat. Gratulálok a Derecskének!

Szép Sándor: – Hetek óta több sebből is vérzünk. Nagyon sok a sérült játékosunk, de akik rendelkezésre állnak nagyon szépen odateszik magukat és ezáltal eredményesek tudunk lenni. Köszönöm valamennyi játékosomnak az eddigi hozzáállását és remélem, hogy ma este a kaszinóban jól érzik magukat. További sok sikert kívánunk a Hajdúsámson csapatának!

