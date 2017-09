Vargha: Lengyelország és Magyarország segíti egymást a világháborús sírok feltárásában

Vargha Tamás felidézte, hogy a magyar kormány kezdeményezésére mintegy kétmilliárd forintot fordítanak az első világháborús temetők, hadisírok felújítására. Kiemelte, hogy az első világháborúban több mint hatszázezer magyar katona vesztette életét, sokan a különböző hadszíntereken. Sokan Lengyelországban lettek eltemetve, mintegy négyszáz temetőben.

Az államtitkárt arról is kérdezték, hogy kedden Varsóban felavatták az 1944-es varsói felkelést segítő magyar katonák emlékművét. Ennek kapcsán Vargha Tamás emlékeztetett: az akkori Magyarország az akkori Németország szövetségese volt a második világháborúban, így feladatuk a varsói felkelés leverése lett volna. A magyar katonák viszont a katonai becsület “egy szűk mezsgyéjén” megtalálták az utat, hogy segíthessenek a lengyeleknek, a többi között az ellátásukat, a lengyel sebesülteket is segítették. Ennek állít emléket a most leleplezett, a varsói magyar intézet kezdeményezésére elkészült mű – mondta az államtitkár.

– MTI –

