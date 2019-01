Varázslatos gála: a Diótörőt állították színpadra a Lovardában

A tizenegy éve alakult, debreceni székhelyű Piruett Tánc Stúdió egy nagyszabású karácsonyi gálaműsorral zárta a 2018-as évet. A jól ismert és karácsonykor szívesen előadott Diótörő című mesebalettet állították színpadra a piruett táncosai a Lovardában, tavaly decemberben. A több mint egy órás műsor látványos gyertyás tánccal és fergeteges fináléval zárult, melyben nemcsak a debreceni, hanem berettyóújfalui, balmazújvárosi és biharkeresztesi piruett táncosok is részt vettek.

Több szereplős

Csaknem 200 táncos, a háromévesektől egészen a felnőtt korosztályig mindenki szerepet vállalt a balettben. A színpadon apró karácsonyfadíszekként, cukorkákként, hópelyhekként, illetve álommanókként, tündérekként, egerekként és katonákként szerepeltek a piruettesek, valamint kínai, arab, orosz és spanyol táncokat is megjelenítettek a produkcióban.

A kiemelt szólisták, mint a Diótörő, Clara, az Egérkirály, a Cukorsüveg királynő és a Varázsló mellett a Piruett tanári kara is hangsúlyos szerepet kapott. A felkészítő tanárok közt volt Simonyi Kitty is, aki a Hajdú-bihari Napló Év Sportolója játékán, Az év edzője kategóriában várja a szavazatokat, sőt, Az év csapata tíz jelöltje közt a Piruett Tánc Stúdió egyesülete is szerepel.

ND

