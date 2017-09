Van remény a Gázvezeték utcán!

Komoly forgalmi dugók alakulnak ki hétköznap reggelente a déli városrész főbb utcáin, így a Mikepércsi úton és a Gázvezeték utcán. Mint tapasztaltuk, 7 óra után ugrásszerűen megnő az autóforgalom a Boldogfalvikertben, az Epreskertben, a Kerekestelepen és a Tégláskertben. Törvényszerűen, szinte mindenki egyszerre indul el a munkahelyére, viszi a gyerekeket az iskolába.

A Gázvezeték utcán 7 óra 13 perckor a 106-os vasútvonalhoz tartozó átkelőnél a fényjelző pirosra vált, a sorompó leereszkedik. Bár a Nagykereki irányából érkező kis piros-sárga vonat egy percen belül elrobog és két percen belül ismét szabaddá válik az út, ennyi idő alatt is több tucat autó gyűlik össze.

7 óra 18 perckor beüt a ­„krach”: újra tilos a jelzés, az autósok többsége le is állítja a motort, tudva, hosszú percekig nem szabadulnak. A sorok mindkét oldalon végeláthatatlanok.

Szóba is elegyedünk egy gyalogos férfival. – Nem értem, hogy a befelé haladó vonat miatt miért két, a kifelé haladó kapcsán pedig miért tíz percig tartják zárva a sorompót – mondta Kalla László, hozzátéve, hogy nemrég egy teherautó a piros ellenére letörte a sorompót, majd továbbhajtott (úgy tudja, rend­őrségi eljárás folyik a sofőr ellen).

– Minden reggel, nagyjából ugyanekkor járok itt. Állandóan ez van, így várunk, már megszoktam – fogalmazott lemondóan egy idősebb kerékpáros férfi. Rákos Tibor szerint a Vértesi út felé kanyargó autósor néha olyan hosszú, hogy a Budapest–Záhony vasúti vonalon átszelő kereszteződésig ér (természetesen az is sorompós). Amíg beszélgettünk, a Nagyállomás felől érkező vonat 7.24-kor – tehát a sorompó leeresztése után 5 (!) perccel – átrobog a Gázvezeték utcán.

A másik sem jobb

A Dósa nádor téri szerkesztőségbe visszaindulva a Homokkerti felüljáró felé vesszük az irányt. Az autósor vége a salakmotor stadionig ér.

A Mikepércsi útra a második lámpaváltásra sikerül kikanyarodni, lépésben halad a rengeteg autó, kamion, negyedóra alatt jutunk el a 600-700 méterre lévő Monostorpályi útig. Megállapítjuk, 7.30 és 7.45 között a Mikepércsi úton a belváros felé leg­gyorsabban biciklivel jutunk el (természetesen a kerékpár­úton).

A korábbi hírek szerint az illetékesek a fenti problémák megoldását elsősorban az M35-ös autópálya most épülő szakaszától és a repülőteret délről megkerülő, nem is olyan sokára átadandó 481-es úttól várják. Abban bíznak, hogy azok átadása után a debreceni tranzitforgalom áttevődik azokra a déli városrész helyett. A Gázvezeték utcán jelzőlámpás kereszteződést is kialakítanak.

A kivitelező már dolgozik a helyzet megoldásán

A MÁV-nál érdeklődésünkre közölték, a Gázvezeték utcai vasúti átjáróban található biztosítóberendezést korábban úgy alakították ki, hogy a sorompó másképpen működjön a Nagyállomásra érkező, illetve az onnan induló vonatok esetében. Az érkezőknél a sorompó az úgynevezett „behatási ponton” való áthaladáskor záródik és az áthaladás után automatikusan nyílik. Ez esetben emiatt rövid a zárva tartási idő.

Kifelé először beállítják az összes érintett váltószerkezetet, majd lezárják a sorompót. A Nagyállomásról csak akkor lehet elindítani a vonatokat, amikor a berendezés zárt sorompót érzékel, vagyis igazából ez okozza a hosszabb zárást.

Azt is megtudtuk a vasúttársaság kommunikációs igazgatóságától, hogy már gondoskodtak a megoldásáról. Várhatóan novemberben elkészül az a műszaki átalakítás, aminek köszönhetően csökken a várakozási idő a Gázvezeték utcai vasúti átjáróban. Augusztusban megkötötték a 70-80 millió forintot igénylő beruházásra vonatkozó szerződést, a vállalkozó pedig már megkapta a jóváhagyást a tervekre és a kivitelezésre!

Egykor Váradig

A 106-os pályaszámú, 53 kilométer hosszúságú Debrecen–Sáránd–Nagykereki – nem villamosított – vasúti mellékvonal egyvágányú. A pálya egykor Nagyváradig tartott, ám a trianoni békeszerződés után a magyar-román határ közelében mindkét oldalon felszedték a síneket és bár azóta többször is kezdeményezték a helyreállítást, az a mai napig nem történt meg.

