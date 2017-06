Egészen pontosan nem is „oldalról”, hanem egy üzenetküldő alkalmazásról van szó, de alig hasonlít bármelyik ilyen szolgáltatásra. A chate­lést szórakozássá tették azzal, hogy rengeteg mókás matricával, rajzzal és filterrel lehet feldobni a képeket és a videókat. Az álarcosbállá és kifestőkönyvvé alakított üzengetésben nem a szövegen, hanem a kreatív kommunikáción van a hangsúly. A siker fő kulcsa az önmegsemmisítés lett: a fotók és a videók 24 órán belül nyomtalanul eltűnnek – hacsak a címzett nem fárad azzal, hogy valamilyen külön trükkel, például képernyőkép készítésével mégis elmentse valamelyiket. Nem marad tehát semmi, ami utólag kellemetlenné válhat. A lájkolás és a kommentelés hiánya miatt megfelelési kényszer sincs a fiatalokon. A szülők pedig nincsenek fent a Snapchaten, többségük azt sem tudja, mi az.

A Snapchatnek már napi 166 millió aktív használója van, ennek ellenére veszteséges. Nem utolsósorban azért, mert a Facebook és a hozzá tartozó szolgáltatások (Instagram, Messenger, WhatsApp) fejlesztői ügyesen lemásolták a funkcióit. Például azt, hogy a Snapchaten QR-kódhoz hasonlító képek alapján lehet bejelölni valakit – ez az egyik oka, hogy a 30 év fölöttiek nem is éreznek rá a használatára. Ez a lehetőség a Facebookon is megjelent, de nem vált népszerűvé. Aztán tavaly augusztusban jött a legfontosabb dolog, az önmegsemmisítő képek és videók lenyúlása. Csakhogy ezt a Facebookon szinte senki sem használja, a Messengeren a WhatsAppon is csak kevesen.

Pénzszerzési lehetőség

Az Instagramon viszont olyan gyors siker lett, amilyenre talán nem is számítottak: a Sto­ries funkcióval naponta már több mint 200 millióan osztanak meg önmegsemmisítő képeket és videókat, vagyis többen, mint a Snapchat teljes felhasználói bázisa. Ebből pénzt is lehet csinálni, feltűntek már az 5–10 másodperces reklámok is. Közben szépen jöttek a további Snap­chat-koppintások, főként az Instagramra. Megjelentek a geofilterek, amelyek a nevük ellenére nem szűrők, hanem matricák, címkék. Az önmegsemmisítő felvételeken ezek jelzik, melyik országban, városban vagy nevezetességnél szelfizett valaki. És már az Instagramon is lehet a fejmozgáshoz igazodó effekteket használni, így többek között nyuszifülek és kutyaorrok varázsolhatók az arcokra – ez tűnhet a legfurcsábbnak, de a fiatalok nagyon szeretik ezt a szórakozást. Az eltűnő tartalmakra pedig annyira ráéreztek az Insta­gramnál, hogy az élő videókat is az önmegsemmisítő sztorik közé pakolták, ezek a felvételek pedig azonnal elvesznek, ha véget ér a közvetítés – a készítője viszont letöltheti a mobiljára, ha szeretné.

Folyamatos újítás

A Snapchat is próbál újítani. Az utóbbi hetekben előrukkolt a 3D-s hatású filterekkel, és azzal a lehetőséggel is, hogy baráti társaságok egy-egy eseményről csak az ő körükben látható önmegsemmisítő felvételeket gyűjtsenek. A fesztiválszezon kezdetén ez nagy dobásnak számít, de vélhetően ezt is lemásolja majd a Facebook.

– hvg.hu –

Nyomtalan felvételek

A trendeket diktáló amerikai fiataloknak a nem visszakereshető, nyomtalan felvételek miatt tetszik a dolog. A Business Insider felmérése szerint ott a tizenévesek körében a Snapchatet 39 százalékuk nevezte meg kedvenc közösségi médiumaként, az Instagram 23 százalékon áll, a Facebook pedig csak 11 százalékon.

