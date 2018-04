Van jövője a Tungsram böszörményi gyárának

– A múlt év szeptemberében jött a lehetőség az üzletág visszavásárlására, és én jelentkeztem, hogy megvásároljam a más országokbeli GE (General Electric) Lighting érdekeltségek mellett a magyarországiakat is – válaszolta a Napló kérdésére Jörg Bauer, a Tungsram cégcsoport elnök-vezérigazgatója a hajdúböszörményi gyáregységben tett látogatásakor.

Elmondta: a jövőben is fontos szerepet szánnak e gyárnak, már csak azért is, mert a cégcsoporton belül csak itt van gépgyártás. A dolgozók létszámát és fizetésük színvonalát szeretnék megőrizni, az új piacok felkutatása révén pedig több lábon szeretnének állni.

A Hajdúböszörményben is futó Jövő Tehetség Programot folytatják, ebben gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, egyetemekkel kötnek megállapodásokat. Ez a munkaerő-utánpótlás miatt fontos.

Jörg Bauer, a General Electric (GE) korábbi hazai elnökének cége vásárolta meg egyebek között a magyarországi GE fényforrás-, valamint autólámpa-üzletágát. A cég Tungsram néven működik tovább.

Jörg Bauer Kölnben szerzett diplomát, de előtte Oxfordban és a Corvinus Egyetemen is tanult. 2009-ben került a GE-hez, 2013-tól a GE magyarországi igazgatója.

Jörg Bauer kedden a jelenleg 610 dolgozót foglalkoztató hajdúböszörményi üzem­egységben tett látogatást. Ott készítettünk vele interjút, magyarul.

Az 1896-ban alapított Tungsram a GE-től vásárolta meg, másokkal együtt, a hajdúböszörményi gyárat is. Mi áll a vásárlás hátterében? Milyen kondíciókkal vették meg a gazdasági egységet?

A múlt év szeptemberében jött a lehetőség az üzletág megvásárlására, és én jelentkeztem, hogy megvásároljam a más országokbeli GE Lighting érdekeltségek mellett a magyarországiakat is. A legfontosabb szempontunk, hogy a gyár stabilan továbbműködjön, folytassuk a tevékenységet, mivel mi maradtunk az észak-amerikai GE egyik fontos beszállítója. Ezzel együtt a dolgozóknak szeretnénk bizonyítani, hogy a fizetést a korábbi szinten tudjuk biztosítani. Magyarországon 4 ezer, Hajdúböszörményben 610 dolgozót foglalkoztatunk. A hagyományos világítástechnika technológiája bonyolultabb, mint például a ledgyártásé. Azt gondoljuk, ezt a tudást, tapasztalatot, technológiát másképpen is lehet használni, hiszen folyamatosan, évente mintegy 10 százalékkal csökkenni fog a hagyományos lámpa piaca. Hosszútávon is marad a fényforrásgyártásunk, ám a Tungsramnak más „oszlopon” is kell állnia. Ezt a folyamatot most kezdtük el.

Fotó: Derencsényi István

A Hajdúböszörményben készülő termékeinknek a GE-n kívül keresünk új piacokat. Mégpedig olyanokat, akiknek az itteni technológiával készült termékekre van szükségük. Ezzel együtt próbáljuk kitalálni, hogy a meglévő gyártási folyamatunkkal mi mást lehet csinálni… És nemcsak a világításiparban.

Milyen jövő áll a hajdúböszörményi gyáregység előtt, és ez miként illeszkedik a Tungsram cégcsoport egészébe?

Főleg vidéken, így Hajdúböszörményben is, szeretnénk befektetni gyártástechnológiába. Erre megvan a pénzünk. Mi az Eximbanktól kaptunk hosszútávú befektetési hitelt. A technológiát a vevők igényeire válaszolva bővítjük. Az alapvető különbség a GE és a Tungsram között az, hogy mi közvetlenül tudunk találkozni a vevőkkel, őket meg tudjuk kérdezni szükségleteikről. Nagyobb cégnél ez természetesen nehézkesebb. A böszörményi üzem kisebb egység, az innovatív képességét szeretnénk kihasználni a jövőben. Ráadásul a Tungsramon belül csak Hajdúböszörményben van gépgyártás. A csúcstechnológiához vezető úton a prototípusokat, az első darabokat és a kis szériákat csak itt tudjuk elkészíteni. Ebből is látszik, hogy a jövőnket nem egy egyszerű beszállítócégként képzeljük el, hanem technológiai partnerként szeretnénk dolgozni más cégekkel. Ezért is fontos, hogy bizonyítsuk az innovatív képességünket, a magas technológiai színvonalunkat.

Dolgozói létszámot nem szeretnénk csökkenteni, a magyarországi négyezer dolgozónk nekünk nagyon fontos értékünk.”

Munkaerő-utánpótlás?

Még a GE-n belül elkezdtük a Jövő Tehetség Programot. Ez Hajdúböszörményben is fut. Júniusban végzünk az első másfél éves programmal, ezt idővel szeretnénk bővíteni. Gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, egyetemekkel megállapodásokat kötünk. Bekapcsolódunk a duális képzésbe. Hiszem, hogy ez a befektetés hosszútávon megtérül.

– Kovács Zsolt –

