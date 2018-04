Van, ahol szitokszó lett a nejlonzacskó

Betiltják Szerbiában a vékony nejlonzacskók használatát, helyette biológiai úton lebomló szatyrokat kell majd vásárolni. Nem hivatalos becslések szerint Szerbiában a kereskedelmi szektor évente 20 millió eurót költ a nejlonzacskók beszerzésére, a polgárok pedig átlagban naponta hét zacskót használnak el – írja a Szabad magyar Szó.

Jövőre megszüntetik

Romániában a jövő év első napjától nem lehet forgalomba hozni vékony és vastag műanyagszatyrokat. E termékek importját már idén beszüntetik. A román parlament egyhangúan megszavazta azt a törvényt, amely szerint 2018. július 1-jétől tilos a vékony, illetve nagyon vékony falú, fogófüllel ellátott műanyag szatyrok behozatala, 2019. január 1-jétől pedig ezek forgalmazása. Tavaly nyáron Kenyában lépett életbe a világ legszigorúbb, műanyag zacskók elleni törvénye. Az afrikai országban nemcsak a zacskók gyártóit, árusítóit büntethetik, de súlyos pénzbírságot kaphatnak a nejlonszatyrok használói is, sőt akár börtönt is.

A kormány szerint az intézkedés segít megóvni a környezetet, a gyártók szerint viszont 80 ezer munkahely kerül veszélybe a tiltás miatt. Kenyában havonta 24 millió nejlonzacskó került forgalomba becslések szerint. A tiltás nem előzmény nélküli, ugyanis több afrikai országban hoztak már hasonló törvényt, például Ruandában, Mauritániában és Eritreában is. Az esztétikai és a környezeti kár mellett a műanyag zacskók Kenyában közvetlenül is veszélyeztethetik az embereket, ugyanis Nairobi környékén a vágóhidakon az állatokban gyakran találnak elfogyasztott műanyagzacskókat. Ez felveti annak a veszélyét, hogy állatokból készülő hústermékekbe is kerül a műanyagból, ami mérgezést okozhat – adta hírül a BBC.

Hazánkban még használhatjuk, bár már nem minden bolt adja ingyen a vásárláskor. Változások jönnek viszont a környezetvédelmi termékdíjas rendszerben: elsősorban a reklámpapírra és a műanyag zacskókra kivetett teher növekedik.

Váltsunk örökös használatúra!

A szinte minden élelmiszerboltban megtalálható, ingyenes, egyszer használatos műanyag zacskók óriási ökológiai fenyegetést jelentenek: a becslések szerint ezekből a zacskókból csak Európában évente nyolcmilliárd darab szennyezi a környezetet.

Magyarország – többek között Lengyelországgal, Portugáliával és Szlovákiával együtt – a legnagyobb nejlonzacskó-fogyasztók közé tartozik, fejenként több mint négyszázötvenet használunk el évente. Ez több mint kétszerese az európai átlagnak, nem is beszélve arról, hogy a finnek mindössze fejenként négy műanyag zacskót használnak el évente.

Számos módon lehet pedig egész kicsi lépésekkel óvni a környezetünket. A mindennapos eldobható étel- és italtartók kiváltása, a hagyományos csomagolások cseréje valami tartósra fontos lehet, ezeket kicsik és nagyok egyaránt tudják használni.

Könnyebben rendre szoktathatjuk gyermekünket, ha olyan uzsonnásdobozzal indítjuk el reggelente, amit haza is kell hozni, el kell mosni kidobás helyett. Legyen színes, aranyos, amire szívesen vigyáz!

