Vámospércs és a „nagy sömmi” leképezése

Az ország egyik legkülönlegesebb nyári képzőművész-tömörülését a Művésznők Nemzetközi Alkotótáborát Vámospércsen idén is megrendezik a helyi önkormányzat és a Pircsike Közművelődési Egyesület meghívására. A 15. kurzuson június 24-től július 2-ig fejlődhetnek a résztvevők – köztük Lettországból és Romániából érkezők – az elmúlt évekhez hasonlóan a Tájházban – tudtuk meg a tábor alapítójától, művészeti vezetőjétől H. Csongrády Márta, Kölcsey Ferenc-díjas képző és fotóművésztől. A tábor Magyarországon jelenleg az egyetlen olyan szervezet, mely összefogja a Nagybányai Művésztelep mintájára, a plein-airben (szabadban való festés) dolgozó női festőművészeket.

A munka elsődlegesen Vámospércs városának megjeleníthető világáról szól, amit ki-ki a saját egyéniségével, temperamentumával fest, vagy fotóz meg. A résztvevő művészek munkáit zárókiállításon láthatják az érdeklődők, a III. Vámospércsi Hajdú Napok programjának részeként.

© A 2016-os hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep zárókiállítása | Fotó: Derencsényi István

Természet- és művészetbarátok

A Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor – Hortobágy sem marad el; július 10-e és 20-a között várja a művészeket. A tábor magát a Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep, azaz az 1928-ban megalakult „Hortobágyi Colonia” (Boromisza Tibor, Káplár Miklós, Maghy Zoltán) jogutódjának tartja – írta H. Csongrády Márta. Az ide érkezők, mint természetvédők, ecsettel, a művészet erejével, mutatják be a puszta páratlan faunáját és óvják a végtelen ősi táj szépségét. Az idén 8 ország 30 ecsetmestere kap lehetőséget a „nagy sömmi” megfogalmazására. A pusztaművészet alkotásai nemcsak itthon, hanem Ázsiában is láthatók. Az elmúlt évek programjaihoz hasonlóan most is az Alkotótábor megnyitója az Égerházi Imre Galériában kezdődik, emlékezve, a festőművészre, aki 1981-2000 vezetője volt a Hortobágyi Művésztelepnek. Mint minden alkalommal, most is az itt alkotott művekből, a Titi Éva Faluházban megrendezett zárókiállítással búcsúznak a művészektől.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA