Változtatnak a szabályokon a késések miatt

Egyes légitársaságoknál novembertől megváltozhatnak az ingyenesen fedélzetre vihető kézipoggyászok száma, a feladott poggyász súlyhatára, valamint a díja is. Azok, akik nem vásárolnak elsőbbségi beszállást, akár csak egy darab kis méretű táskával (maximum 40x20x25 cm nagyságúval) szállhatnak majd a fedélzetre – olvasható a netkoffer.hu oldalán.

Hamarabb kell a reptérre érkezni

Az oldal arról is szót ejt, hogy várhatóan az új szabályok miatt többen adnak majd fel poggyászt a check-in pultoknál, mint eddig, ezért érdemes lesz 2-3 órával a felszállás előtt a repülőtérre érkeznie annak, aki fel szeretné adni a táskáját vagy bőröndjét. Az új szabályozással a késéseket akarják majd visszaszorítani. Hiszen nagyon sokan utaztak két kézipoggyásszal, ami jelentősen lelassította a beszállítási folyamatokat és ez késésekhez vezetett.A díjszabást is egyszerűsítik, egységes feladott poggyász díj lesz utanként, amely a kiemelt, forgalmasabb időszakokban – nyár, karácsony, húsvét – történő repülés esetén növekedhet. Ha valaki repülővel szeretne utazni, mindenképpen ajánlott, hogy tájékozódjon a választott légitársaságánál ezzel kapcsolatban, hiszen a változások akár érinthetik is.

GYT

Fogyasztóvédelem: poggyász késése esetén is jár kártérítés a légitársaságtól Budapest - A poggyászok késése esetén is jár kártérítés a fogyasztónak a légitársaságtól, nem csak a csomagok sérülése, elvesztése után - hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) az MTI-hez hétfőn küldött közleményben. A civil fogyasztóvédelmi szervezet a n... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA