Változik a menetrend a Debrecen-Mátészalka vasútvonalon

A pótlóbuszok nem érintik Nyírgelse, Nyírbogát, Hodász és Nyírmeggyes állomásokat, illetve megállóhelyet, hanem a bekötőutaknál található buszmegállókban lehet felszállni rájuk. A felújítás után több szakaszon is megszüntethető a jelenlegi sebességkorlátozás, ezáltal javul a vonatok menetrendje. A szakaszon vasúti átjárókat is korszerűsítenek – írja közleményében a MÁVINFORM.

Az áprilisi felújítás során a hajdúsámsoni állomáson síneket, 15 váltónál pedig kavicsaljat cserélnek. Korszerűsítik a vasúti átjárót is, az áthaladást zökkenőmentessé, kényelmessé tevő új gumielemeket (ún. STRAIL-elemeket) építenek be. Nyíradonynál ugyancsak cserélik a váltók aljzatát, továbbá két vágányt javítanak, és felújítják a peront is.

Nyíradony és Nyírgelse között egy szakaszon vágánykarbantartó gépekkel teszik stabilabbá a pályát, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat.

A részletes vágányzári menetrend itt tekinthető meg.

