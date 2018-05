Valós siker a virtuális világban

Ugyan hazánkban még csak gyerekcipőben jár, de egyre többen kezdik felismerni, igenis van létjogosultsága az e-sportnak. A versenyszerű videojátékozás is sok felkészülést igényel, és az élen járók itt is olyan dolgokat visznek véghez, amire az átlagember nem képes.

A DVSC is lépést tart a korral, tavaly novemberben alakult meg a debreceniek e-sport csapata, mely a napokban részt vett a DIGI eSport FIFA Pro Clubs Kupán. Magyarország hat profi e-sport-csapata küzd a tornán, a Loki mellett az MTK, a DVTK, az Újpest, a Honvéd és a Puskás Akadémia méri össze erejét. Két csoportban zajlanak a küzdelmek, a cívisvárosiak az A jelű hármasban az MTK-val és a DVTK-val mérkőztek meg. Előbbi együttestől 2–1-re kapott ki a DVSC, mely a diósgyőrieket viszont 2–0-ra verte, így továbbjutott a négyes döntőbe.

Akár a végső győzelemig

A DVSC marketingvezetője, aki egyben az e-sport csapat egyik első embere is, elmondta, tizenegyen vannak az együttesükben, közülük akad, aki nem is Magyarországon él, de ez nem is baj, hiszen fizikailag nem kell egy helyen lenniük. – Én ritkán játszom, inkább csak menedzselem a csapatot. A Digi Sport csatorna lát fantáziát ebben a piaci szegmensben, így a hazánkban lévő hat profi gárda számára kiírt egy kupát, melyen a díjazás is igen jelentős. Mi az MTK-val és a DVTK-val kerültünk össze: az MTK-tól egy utolsó percben kapott góllal kaptunk ki, ez fájó volt, ugyanakkor jó eredménynek számít, hogy továbbjutottunk. Várjuk a másik csoport eredményeit, hogy kiderüljön, kivel kerülünk össze. A célunk a dobogó, akár még a végső győzelem is meglehet, de nem akarok terhet tenni a srácokra – fogalmazott a vezető.

A debreceniek már a második szezonjukat tapossák a másodosztályban. – Már az előző bajnokságban is közel voltunk a feljutáshoz, az osztályozón buktuk el azt. Ezúttal is van esélyünk arra, hogy feljebb lépjünk, szeretnénk élni a sansszal – reménykedett Jeney Domokos.

Hazai pályán

Negyedik alkalommal rendezik meg a Be Your Player elnevezésű hibrid focitornát Magyarországon. A helyszín ezúttal (is) Debrecen és a DESOK csarnok lesz, ahol természetesen hazai csapatként a DVSC Esport is képviselteti magát – az eseményre június 23-án kerül sor.

A „Be Your Player” közösségi versenysorozat célja, hogy kizökkentse az embereket a virtuális térből és sportra ösztönözze. Ennek érdekében a rendezvényen a virtuális (FIFA) és az élő ­futballt szeretők közösen, egy csapatot alkotva mérik össze tudásukat. A sportverseny tehát két részből áll, ötvözi az élő focit az e-sporttal.

