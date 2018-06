Válogatott úszóból fitnesz-világbajnok lett

Tekintélyt parancsoló mezőnyben nyert INBA világbajnoki címet fitnesz bikini modell kategóriában a debreceni születésű anyuka, Tóthné Csapó Krisztina. A június eleji, brnoi vb-ről, és az odáig vezető útról személyesen számolt be a Naplónak a 37 éves egykori válogatott úszónő.

Eljött egy mélypont

– Hatévesen kezdtem el úszni, és többszörös magyar bajnok voltam a Debreceni Sportiskola, majd a Debreceni Dózsa színeiben. 1995-ben megnyertem az ifjúsági ob-t, Kiss László kapitány behívott a válogatotthoz, s utána átigazoltam a Budapesti Spartacushoz, az ifi EB-re már budapestiként készültem fel. Az is sokat számított a döntésemben, hogy csapattársa lehettem a példaképemnek, Egerszegi Krisztinának – mondta a sportoló, aki 2000-ben felhagyott az úszással, tizenkétszeres felnőtt magyar bajnokként, többszörös VK-győztesként.

– Az olimpia előtt egy hétig lázasan feküdtem, és valahogy azt éreztem, nem tudok már megfelelően teljesíteni a válogatottban, ezért 20 évesen visszavonultam. Mélypontra kerültem a sportot illetően. Hamarosan férjhez mentem, és 2001-ben megszültem a lányomat. Félretettem tehát az úszókarrieremet, amit utólag már bánok, mert a fitneszben kiderült, hogy későn érő típus vagyok. A mai napig nagyon jól bírom a terhelést, ez már úszóként is igaz volt rám, hiszen 400 m gyors, 800 m gyors, 200 m pillangó és 400 m vegyes voltak a számaim, ezekben magyar bajnok vagyok.

Ma is igaz: a falon is átmegyek, és mindent megcsinálók, amit az edzőm mond”

– fogalmazott Krisztina.

Nem volt tervben

A súlyzók világával úgy ismerkedett meg, hogy a tizenhárom éve modellkedő lányának javasolták, izmosodjon kicsit. – Én vittem edzésekre, és nem akartam a büfében üldögélni addig, ezért együtt kezdtük el a tréningeket. A kisfiam, aki egyébként focizik, párszor benézett hozzánk az edzőterembe, és benevezett engem egy fitneszbajnokságra, az anyukák kategóriájába. Így indult a versenyzés. Tavaly egy másik szervezetnél második lettem a magyar bajnokságon, idén pedig szövetséget váltottam, az INBA égisze alatt szerepelek. Ez a szervezet teljesen naturál versenyeket indít, ahol hazugságvizsgálót alkalmaznak, és doppingteszten kell átesniük a nevezőknek. Idén elindultam a magyar bajnokságon az anyukák között, és nyertem, a fiatal lányok mezőnyében pedig 37 évesen harmadik lettem, két 21 esztendős versenyző előzött meg. Az év végén kimegyünk Las Vegasba egy nagyon rangos versenyre, előtte pedig a hazai Eb-n is elindulok, ami a közönség miatt számomra rendkívül fontos.

Érdekes egyébként, hogy a legutóbbi vébé nem volt betervezve, itt nem is volt anyuka kategória, de három nappal a világbajnokság előtt mégis úgy döntöttünk a felkészítőimmel, ott leszek a fitnesz bikini mezőnyben. Jól döntöttem, mert nyertem”

– mondta Krisztina, aki a segítőiről is ejteni kívánt pár mondatot.

– Pálmai Sándor az edzőm, a pózokat pedig a felesége, Pálmainé Váradi Ágnes gyakoroltatja velem. Hetente ötször másfél órát tréningezünk együtt. Dr. Fritz Péter jelenti az orvosi hátteret, többek között a vitaminjaim kiváló minőségéért is ő felel. Korábban is a legjobbakkal dolgozhattam együtt, már a debreceni éveim alatt is, míg a későbbi időkből elég csak Kiss László vagy Széchy Tamás nevét megemlítenem, utóbbi a lányaként szeretett. A mostani edzőm nagyon hasonlít rá, az elhivatottsága, az alázata példaértékű. Ő valóban mindent megtesz a sikerért.

