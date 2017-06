Válogatott kapus igazolt Debrecenbe

Mint arra csütörtöki cikkünkben már utaltunk, a Loki Nagy Sándor mellett egy másik hálóőrt is kiszemelt. A debreceniek hivatalos honlapja csütörtökön délelőtt be is jelentette az újabb labdarúgó, a szlovák válogatott kapus, Novota János megszerzését.

Mint a dvsc.hu írja, Novota két esztendőre szóló kontraktust írt alá. A 33 éves magyar nemzetiségű szlovák válogatott kapus az elmúlt hat évben a Rapid Wien játékosa volt, ahová Dunaszerdahelyről érkezett, utóbbi csapatnál 67 mérkőzésen védett. Az osztrák együttesnél 95 élvonalbeli bajnokin és 27 Európa-liga-összecsapáson lépett pályára.

A válogatott kapuját legutóbb 2016 novemberében, az Ausztria elleni, gól nélküli döntetlennel zárult barátságos mérkőzésen védte.

HBN

