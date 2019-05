Válogatás a közeli napok legnagyobb megyei bulijaiból

Május 2., csütörtök

19 óra: Kovács Tamás Band – Hajdúszoboszló (Szent Erzsébet utca)

20 óra: Smith Rock Family-koncert – Hajdúszoboszló (Szent Erzsébet utca)

Május 3., péntek

17 óra: Popcorn! – Chameleon Jazz Band – Kossuth tér

A Popcorn! vázát lüktető, egyszerű ritmusok, szaggatott melódiák adják, az instrumentális kompozíciók mellett énekes dalok is helyet kapnak a repertoárban. Meglepetésekkel teli, szórakoztató előadásra számíthatnak a rajongók – olvasható a közösségi oldalon.

19 óra: DC/79 – Kossuth tér

Akik szeretik a veretes, „old school” rockzenét, azok nyilván imádják az világhírű ausztrál AC/DC zenekart. Mivel az 1973 decemberében, Sydney-ben alakult legendás csapat újabban különböző okok miatt mostanság igen passzív, talán még nagyobb öröm a dalaikat elcsípni élőben, még ha egy „hiteles tribute zenekar” előadásáról van is szó. 2018 februárjában indult be a hazai AC/DC-klónok között a debreceni DC/79 zenekar, amely 2003-ban alakult Manchesterben, angol zenészek által. 2006 augusztusában a magyar szólóénekes, Szedlják János, alias „Róka” csatlakozott hozzájuk, ettől kezdve a DC/79 kiteljesedett és elismertté vált. A srácok műsorukkal Anglia, Skócia, Írország és Izland városaiban turnéztak, majd 2007-ben Magyarországra is ellátogattak, ahol hétnapos túrájukon öt koncertet adtak a debreceni Lovardában és más klubokban, telt házzal. 2017-ben Róka hazaköltözött, és áthozta az együttes nevét, az új debreceni tagokat alaposan kiválogatva átalakította a zenekart. A bandában a frontember kísértetiesen megidézi Bon Scottot, és az Angus Youngot „alakító” Simonyi László, a 17 éves gitáros is nagyon hajaz az AC/DC fiatalkori szólósára, a játékáról nem is beszélve! – írják magukról a Facebookon. Összeálltak az új DC/79 zenekarral, és mindössze fél év alatt, a koncertszínpadokon letették névjegyüket. Augusztusban például a híres böszörményi traktorhúzó fesztiválon zenéltek egy kamion platóján, menet közben, a felvonuláson. Ezt követően megtöltötték a Debreceni Művelődési Központot, több ízben a Roncsbárt, és nagy tömeg előtt játszottak a cívisvárosi Kossuth téren, a pulykanapokon. Adtak koncertet többek között a fővárosban – ahol a Dürer Kertben tolták a „DC” rock ’n’ rollt. December végén pedig a Főnix csarnokbeli Tankcsapda-koncert after partiján szolgáltak fő produkcióként, óriási telt ház előtt. – A műsorunk az AC/DC 1979-es párizsi koncertjén alapul, amely egy teljes koncert sajátos hangulatát adja vissza a rajongóknak. A zenei élményt és a színpadi koreográfiát is teljes élethűségben tükrözi vissza a közönségnek – írják. A jelenlegi felállás: Szedlják János (ének/Bon Scott), Simonyi László (szólógitár/ Angus Young), Kovács Géza (dobok/ Phill Rudd), Koperda Tamás (basszusgitár/Cliff Williams), Szép Gábor (ritmusgitár/Malcolm Young).

20 óra: Follow The Flow – Nagyerdei Víztorony (Víztoronykert)

A Follow The Flow 2016-ban alapított négytagú magyar együttes.

2018-ban „Nem tudja senki” című dalukkal robbantak be a köztudatba, majd „Maradok távol” című számuk által még több ember ismerte meg őket.

20 óra: Romer 25/Harcos 15 jubileumi koncert – Kaptár Klub

21 óra: Bordó Sárkány – Roncs­bár

A Bordó Sárkány Régizene Rend középkori világzenét játszik, melyben bátran ötvözik az autentikus, többnyire középkori dalokat és táncokat saját alkotói elképzeléseikkel, a középkori hangulatba ültetett Bordó Sárkány-dalok pedig a mai kor világzenei hangzásvilágához igazodó, táncra perdítő, erőteljes dinamikai felfogásban szólalnak meg.

21 óra: Butterfly – Rock Café (Hajdúszoboszló)

21 óra: Párdon zenekar – Incognito Club

Fekete-fehér filmslágerek és a táncdalfesztiválok kedvelt dalai, kellemes szvinglüktetéssel – a megújult formációban már hegedűszóval.

Május 4., szombat

16:30: Happy & Band – Kossuth tér

18 óra: Abba Tribute – Kossuth tér

Az Abba együttes legismertebb dalai egy másfél órás élő koncerten a Sun Girls ABBA Tribute zenekar előadásában.

19 óra: Paddy and the Rats – Nagyerdei Víztorony (Víztoronykert)



Az ír punk-rock kocsmazenét játszó miskolci zenekart ír művészneveket használó magyar fiatalok hozták létre a 2000-es évek végén. A zenekar zenéjében az ír és a kelta népzene motívumait ötvözi a punk-rock­kal, bár néhol megjelennek orosz, cigány és polka elemek is. 2010-ben jelent meg első albumuk, a Rats on Board, ami nemcsak Magyarországon, de külföldön is óriási sikert aratott, emellett a Celtic Rock keltarock-portálon elnyerték a második és a harmadik helyezést az év zenekara és lemeze szavazásán – olvasható a Wikipédián.

19 óra: Kalapács – Rock Café (Hajdúszoboszló)

A magyar heavy metal zenekart Kalapács József (ex-Pokolgép, Omen) énekes alapította egykori Sámán-tagok közreműködésével. Legújabb albumuk 2018. április 13-án jelent meg Örökfekete címmel. A zenekar kettős jubileumi koncertet ad a fürdővárosban.

Május 6., hétfő

19 óra: Bereczki Zoltán – Szenvedély – Kölcsey Központ

Országunk egyik legnépszerűbb előadóművésze, akit profizmusa mellett sokoldalúsága tesz igazán különlegessé. eMeRTon-díjas színész az Év musicalszínésze kategóriában, zenei producer, arany- és platina­lemezes, Fonogram díjas énekes. A Sztárban Sztár első évadának győztese, majd a második, harmadik szériának szakmai zsűritagja. A népszerű színész-énekes egy teljesen új hangzásvilágú, egyedi hangulatú koncerttel köszönti az édesanyákat és rajongóit. Mint az a közösségi oldalon olvasható, az énekes több külföldi szerzővel és neves DJ-vel készít új anyagot, de eddig megjelent két szólólemezének slágerei is helyet kaptak debütáló koncertműsorában, a Szenvedélyben. – A koncert címe is mutatja: a szenvedély, az nem változik – mondja az énekes.

21 óra: Balázs–Kapusi–Kalmár Trio – Incognito Club

VISSZA A KEZDŐOLDALRA