Valóban eltűnnek a madarak?

Az önkormányzat kiemelte, hogy júliusban volt legutóbb irtás, és akkor is hangsúlyozták, hogy a szúnyog irtására használt készítmény – a deltametryn – hatóanyaga a melegvérű állatokra továbbra sem jelent veszélyt, csak a méhekre. Ezért mindig felhívják a méhészek figyelmét az esetleges mérgezéses időszakra.

Országos szinten lehetett már hallani hasonló hírekről, de itt Debrecenben nem tudunk ilyen esetekről”

– fogalmazott Veszelinov Ottó, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Debreceni Irodájának vezetője. Hozzátette: fenntartással kell kezelni a hasonló híreket, hiszen a madarak eltűnését több dolog is indokolhatja. A gyérítés során használt szerek elméletileg nem jelentenek veszélyt az emberekre, sem az állatokra. Azonban azokon a területeken, ahol az irtásokat végzik, lecsökken a kistestű rovarok száma, és emiatt kevesebb táplálékot találhatnak a madarak. De ez sem vezethet pusztuláshoz, hiszen a rovarevő madarak többsége legyet vagy más nagyobb testű rovarokat is képes elfogyasztani. Emellett a kistestű vérszívók nagyon gyorsan tudnak regenerálódni, mert egy vegyszerezés utáni időszakot követően egy hónappal már kikelhetnek a következő lárvák is.

Ezek már nem biztos, hogy egy előzetesen permetezett területen fognak előbukkanni, de ugyanúgy vissza tudnak települni ugyanarra a helyre. Tehát az eltűnésük nem jelentkezik hosszútávon. Továbbá, ha a madarakra valóban veszélyes volna az irtáshoz használt vegyszer, akkor a kalitkákban tartott egyedek is elpusztulnának, de ilyesmiről nem lehet egyelőre hallani. Sajnos a vadmadarak pusztulását sok minden veszélyezteti így is, főleg a városokban. Bizonyos kutatások szerint a madárfiókák csaknem 80 százaléka elpusztul valamilyen házi ragadozó támadása során, legyen az akár kutya vagy macska – tette hozzá Veszelinov Ottó.

GYT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA