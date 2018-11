Valljunk párkapcsolati igényeinkről egymásnak!

Ha már évek óta együtt vagyunk a kedvesünkkel, természetesnek véljük, hogy a kezdeti láng már nem folyamatosan melegít. Ennek ellenére nem zavartatjuk magunkat, hiszen ha eljön a pillanat, akkor tudunk szenvedéllyel ölelni. Akkor van gond, amikor magunkra akarunk erőltetni dolgokat, el akarjuk hitetni magunkkal, hogy minden rendben, mégis néha arra „ébredünk”, hogy máson jár az eszünk. Nem tudjuk, hogy mi hiányozhat a jelenlegi kapcsolatunkból, de érezzük, az a valami kulcsfontosságú volt.

Őszinte beszélgetések

– A párt alkotó két ember sok dologban különbözik, így valószínűleg testiséggel kapcsolatos igényeikben is. Biztos, hogy nem mindig azt és nem mindig úgy kapják, ahogy szeretnék. A túl sok, vagy túl kevés vágy mögött lelki okok lehetnek. Őszinte beszélgetéseket javasolok, közös megoldáskeresést, játékosságot, és természetesen türelmet. A jó kapcsolatok jellemzője az, hogy mindkét félnek jólesik adni, jólesik a másik kedvére tenni. Kellemes érzést okoz az, ha boldognak és kielégültnek látjuk a kedvesünket. Még ha a két ember különböző vérmérsékletű is, összecsiszolódnak az évek alatt.

Azért lehet olyan frusztráló beszélnünk az igényeinkről, mert sokszor már az is nehéz, hogy az igényeinket megfigyeljük és önmagunknak bevalljuk, majd további nehézség azok vállalása, kimondása a párunk felé. Ezenkívül a szexualitásról nem tudnak beszélni az emberek. A szülőktől sem tanulják meg, és a társadalomtól sem, hiszen tabu témáról van szó. Jó esetben a pár felfedezi és kialakítja a saját kifejezéseit – hívta fel a figyelmet Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó.

Személyiségünk megújítása

A szerelmet legtöbben varázslatnak gondoljuk, hiszen mindent megszépít körülöttünk. Nem akarjuk elengedni, az elején úgy véljük, soha nem múlhat el, mégis eljön a pillanat, amikor nem vibrál a levegő, a szívdobogásunk is egyre csak elhalkul, de akkor mégis mit tehetnénk?

– A párkapcsolat bármely területén lehet nehézség, amelyek megoldása nem megy egyik napról a másikra. Azonban mindig lehet olyan utat találni, ami tényleg tetszik mindkét félnek. Felfedezik, hogyan tudnak hatni egymásra, például felébreszteni a másik vágyait. Van, akinek ez könnyen megy, és van, aki megtanulja – az eredmény a lényeg, és az eredmény ugyanaz. Tehát vagy minden jól működik, vagy megtanuljuk jól működtetni. Átmenetileg tűnhet ez szerepjátszásnak, erőltetettnek, de azután megszokottá válik. Általában érdemes tenni a pozitív változásért. Minden kapcsolat csodássá válhat, ha a tagok ezt szeretnék, és tesznek is érte. A kötelék javulásához szükség van önvizsgálatra, fejlődésre, egymás támogatására. Jelenlegi kapcsolatunk feszültségei mögött ott bújnak a régi viszonyaink feszültségei, a szülői minták, a gyermekkori élmények. Egész személyiségünk megújítására van szükség, már maga ez a folyamat sem könnyű, de megéri, hiszen nincs reménytelen kapcsolat – mutatott rá a szakember.

– Nagy Emese –

Múltbeli sérülések

Lévai Lívia szerint nagy sérülések történhetnek, és ezek hatással vannak a további kapcsolatokra is. Sőt, ha hozzánk nagyon közel álló személy sérül, az is befolyásol minket. Ha valakit megcsalnak, akkor a következő években, további kapcsolataiban nagy eséllyel lesz bizalmatlan. Ebből következik, hogy jelenlegi problémák hátterében gyakran van régebbi sérülés. Magunknak és a kapcsolatainknak is jót teszünk azzal, ha begyógyítjuk a lelki sebeket. Ehhez érdemes szakember segítségét kérni.

