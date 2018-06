Vállalkozói segítséggel újul meg a böszörményi járda

A járda felújítását nagyban elősegítette egy vállalkozó 3,3 millió forintos segítsége is. A felajánlott összeg a bekerülési költség harmadrészét fedezte. A járda átépítése, felújítása nemcsak a gyalogosforgalom biztonságát javítja, hanem a park esztétikai élményét is növeli. Az átépítés során, új alapon 280 négyzetméter díszburkolatot raktak le. A régi járdából felmart aszfaltot kátyúzási munkálatok során hasznosítják újra, ugyanez történik a régi beton alaptesttel is, amelyet későbbi útalapok kialakításánál használnak majd.

– Gargya Imre –

