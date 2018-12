Választék van bőven: színes, hangos, mókás kiegészítők közül válogathatunk szilveszterre

Ugyan kevesebb bódé áll már, mégis igen színes a Kossuth tér, hiszen többek között ciklámen színű parókák, mindenféle maszkok és különböző méretű trombiták kavalkádja tölti be a teret. A gyerekek körében a mesefigurákat megidéző hajpántok, szemüvegek és maszkok a kedvencek, de a kiegészítők mellett természetesen konfet­tik és szerpentinek is helyet kapnak az árusok asztalain. A választék kis eltéréssel szinte mindenhol ugyanaz, az árakban is csak néhány száz forint eltérést tapasztalunk.

– Napszemüvegtől, hajráftól kezdve minden van; parókák, szemüvegek, sapkák, fúvókák, trombiták, álarcok. Az örök klasszikus a paróka: a göndör, a színes, a bohócos hajakat sokan keresik idén is, legnépszerűbb a zöld és a kék színű – mondta el a szilveszteri trendekről Fehér Viktória árus.

Szilveszter éjjel is

A színes kalapok, bohókás szemüvegek, az anyósnyelves és lufis sípok, valamint a különféle maszkok mellett az elmaradhatatlan szilveszteri trombita is helyet kap az árusoknál; a legkisebb húsz centiméter hosszú, a legnagyobb pedig egyméteres.

Fotó: Kiss Annamarie

Az árusok szilveszter éjjel is megtalálhatók a főtéren, sokan ugyanis ilyenkor vásárolnak.

– Van, aki előre megveszi a kiegészítőket, nehogy elfogyjon az, amit szeret, de akad olyan, aki halogatja a vásárlást, és csak szilveszterkor vesz valamit – tudtuk meg Fehér Viktóriától.

Már száz forintért is vehetünk bohókás apróságot, mint például sípot és szerencseérmét, ötszáz forintért kapunk álarcot, pár száz forintokért trombitát, két-háromezer forintért pedig mindenféle kalap és paróka a miénk lehet.

– Kiss Dóra –

