Választás Hajdúböszörményben: volt, ahol hamar megtelt az urna

A Hajdú-Bihar megyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület 17 órás adatai szerint a szavazásra jogosultak 57,1 százaléka járult az urnákhoz. A körzet települései közül Hajdúböszörményben az átlagtól alig magasabb, egészen pontosan 58 százalékos volt a részvételi arány – tájékoztatott Koláné dr. Markó Judit, a helyi választási iroda vezetője. Ám a városban azt tapasztaltuk, hogy az ott található 27 szavazókör közül voltak olyanok is, amelyekben szinte egymásnak adták a választók a kilincset, s már délre „leszavazott” az oda tartozó polgárok fele, így a megtelt urnát üresre cserélték – tudtuk meg. Van tehát olyan szavazókör, ahol már 17 órakor 70 százalékos volt a részvétel – erősítette meg a választási iroda vezetője.

Fotó: Horváth Tamás

Sem rosszullét, sem rendkívüli esemény nem történt, 17 óráig csak néhány informálódó telefonhívás érkezett az irodához. Volt, aki nehezményezte, hogy a szavazókörök közelében kinn vannak a jelöltek plakátjai. Őket megnyugtatták, hogy bár általános kampánycsend nincs, a választási törvény előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. De a már korábban elhelyezett plakátokat nem kell eltávolítani.

Fotó: Horváth Tamás

Az általunk megkérdezett hajdúböszörményi emberek igen szemérmesen válaszolgattak újságírói kérdésekre. Elmondásuk szerint már a csapból is a kampány folyt, ezért szerényen, fagyizással, családi levegőzéssel vagy éppen kutyasétáltatással kötötték egybe a szavazást, és abban nagyon biztosak voltak, hogy otthon maradni nem szabad. Volt, akik rácsodálkoztak a műanyag urnára (már 4 évvel ezelőtt is azt használták), míg mások dicséretesnek tartották, hogy a szavazólap követi az állampolgárt, vagyis a pártlistás szavazás mellett a saját állandó lakcím szerinti országgyűlési egyéni jelöltre lehet szavazni – egyébként már négy éve is így volt. A városban ilyenkor szokásos hagyományos, össznépi csergetést vasárnap helyett szombaton tartották meg, így mindenki eleget tehetett állampolgári kötelességének.

HBN

